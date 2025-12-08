Конец эпохи: Катсугиро Гарада покидает франшизу Tekken и Bandai Namco

Генеральный менеджер Bandai Namco и бессменный продюсер культовой серии файтингов Tekken Катсугиро Гарада официально объявил о своем увольнении. После более 31 года работы в компании разработчик решил завершить свою карьеру на этой должности.

Это решение стало знаковым моментом для индустрии видеоигр, ведь Гарада был лицом франшизы в течение трех десятилетий.

Что побудило Гараду уйти и что будет с серией Tekken?

В своем пространном обращении Катсугиро Гарада сообщил, что его последний рабочий день в Bandai Namco запланирован на конец 2025 года. Именно тогда он покинет пост руководителя Tekken. По словам разработчика, завершение масштабного празднования 30-летия серии стало идеальным моментом, чтобы "закрыть эту главу" своей жизни.

На решение Гарады существенно повлияли личные переживания. Он отметил, что за последние годы потерял нескольких близких друзей и коллег, которых глубоко уважал. Это заставило его задуматься над текучестью времени и тем, сколько возможностей для творчества у него осталось. В связи с этим он уже начал процесс передачи своих полномочий другим членам команды Tekken Project.

Несмотря на увольнение, Гарада не исчезает с радара сообщества мгновенно. Он пообещал посетить финал мирового турнира Tekken World Tour, который состоится в конце января 2026 года, но уже в статусе почетного гостя. Продюсер выразил благодарность всем фанатам за многолетнюю поддержку, а о своих дальнейших профессиональных планах пообещал рассказать позже.

Нереализованная мечта легенды

Интересным моментом прощания стало упоминание о нереализованной мечте. Гарада пожаловался, что за три десятилетия так и не успел выступить в роли диджея на турнирах Tekken, хотя имел такие намерения. В качестве компенсации он выпустил свой первый и одновременно последний диджей-сет, состоящий из музыкальных композиций игр серии.

Команда Tekken отреагировала на анонс заявлением, в котором заверила игроков в стабильности будущего франшизы. Разработчики планируют и в дальнейшем развивать Tekken 8, учитывая отзывы сообщества и придерживаясь принципов, заложенных Гарадой.

Стоит отметить, что за время своей карьеры, которая началась с выхода оригинальной игры, Гарада успел побывать режиссером, продюсером, исполнительным продюсером и даже актером озвучки для первых двух частей серии.