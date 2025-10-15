Керівник розробки Clair Obscur: Expedition 33 Гійом Брош назвав особистим фаворитом 2025 року тривимірний екшен-рогалик на виживання Megabonk. Водночас у Sandfall Interactive кажуть, що нагороди не є метою студії, а лише наслідком якісного релізу.

За словами Броша, нині він проводить надто багато часу в Megabonk, яка, як він жартує, "поглинула його життя". Розробник визнає, що це радше питання особистих вподобань і не факт, що гра стане головним претендентом на "гру року". Про це повідомив портал PCGamesN, розповідає 24 Канал.

Що відомо про Megabonk?

Megabonk – робота норвезького розробника-одинака під псевдонімом Vedinad. Гра вийшла 18 вересня ексклюзивно в Steam і за два тижні розійшлася накладом 1 мільйон копій. Тож захоплення Броша поділяє велика аудиторія.

Трейлер Megabonk – дивіться відео:

Основний ігровий процес полягає у виживанні проти нескінченних хвиль ворогів. Як і в інших іграх піджанру "survivors-like", персонаж атакує автоматично, а гравець зосереджується на маневруванні, зборі досвіду та виборі покращень.

Ключова відмінність Megabonk – повна тривимірність, яка додає ігровому процесу вертикальності та нових тактичних можливостей. Сама назва "Megabonk" натякає на комічний і динамічний характер боїв, де головна мета – завдавати нищівних ударів по ворогах.

Успіх гри став феноменом в інді-спільноті. Гравці та критики відзначають захопливий геймплей, який легко освоїти, але важко відірватися.

Гра отримала "дуже схвальні" відгуки, як свідчить сторінка в Steam. Рецензенти хвалять її за вдале поєднання знайомої формули з новими ідеями.

Як щодо Clair Obscur: Expedition 33?

Щодо шансів Clair Obscur: Expedition 33 на звання найкращої гри 2025-го, у Sandfall Interactive наголосили, що не полюють за відзнаками:

Це має бути наслідком випуску хорошої гри, а не метою. Expedition 33 стала перемогою, бо знайшла відгук у гравців. Нагорода була б приємним бонусом. Цього року вийшло дуже багато хороших ігор. Не страшно, якщо ми не виграємо – у будь-якому разі будемо задоволені,

– зазначив Брош.

Clair Obscur: Expedition 33 вийшла наприкінці квітня на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X і S, а також у Game Pass. Гра сподобалася критикам, отримала похвалу від президента Франції Еммануеля Макрона і досягла позначки у 5 мільйон проданих копій.