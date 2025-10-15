Руководитель разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош назвал личным фаворитом 2025 года трехмерный экшен-рогалик на выживание Megabonk. В то же время в Sandfall Interactive говорят, что награды не являются целью студии, а лишь следствием качественного релиза.

По словам Броша, сейчас он проводит слишком много времени в Megabonk, которая, как он шутит, "поглотила его жизнь". Разработчик признает, что это скорее вопрос личных предпочтений и не факт, что игра станет главным претендентом на "игру года". Об этом сообщил портал PCGamesN, рассказывает 24 Канал.

Что известно о Megabonk?

Megabonk – работа норвежского разработчика-одиночки под псевдонимом Vedinad. Игра вышла 18 сентября эксклюзивно в Steam и за две недели разошлась тиражом 1 миллион копий. Так что увлечение Броша разделяет большая аудитория.

Основной игровой процесс заключается в выживании против бесконечных волн врагов. Как и в других играх поджанра "survivors-like", персонаж атакует автоматически, а игрок сосредотачивается на маневрировании, сборе опыта и выборе улучшений.

Ключевое отличие Megabonk – полная трехмерность, которая добавляет игровому процессу вертикальности и новых тактических возможностей. Само название "Megabonk" намекает на комичный и динамичный характер боев, где главная цель – наносить сокрушительные удары по врагам.

Успех игры стал феноменом в инди-сообществе. Игроки и критики отмечают увлекательный геймплей, который легко освоить, но трудно оторваться.

Игра получила "очень лестные" отзывы, как гласит страница в Steam. Рецензенты хвалят ее за удачное сочетание знакомой формулы с новыми идеями.

Как насчет Clair Obscur: Expedition 33?

Относительно шансов Clair Obscur: Expedition 33 на звание лучшей игры 2025-го, в Sandfall Interactive отметили, что не охотятся за наградами:

Это должно быть следствием выпуска хорошей игры, а не целью. Expedition 33 стала победой, потому что нашла отклик у игроков. Награда была бы приятным бонусом. В этом году вышло очень много хороших игр. Не страшно, если мы не выиграем – в любом случае будем довольны,

– отметил Брош.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла в конце апреля на PC (Steam, EGS), PS5, PS5 Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра понравилась критикам, получила похвалу от президента Франции Эммануэля Макрона и достигла отметки в 5 миллионов проданных копий.