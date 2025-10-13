IO Interactive пытаются не просто перенести "киношного" Бонда в мир видеоигр, а стремятся создать собственную версию известного персонажа. Правда, без заимствований из голливудских лент все же не обошлось, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Что "украли" у Крейга?

Креативный директор 007 First Light Хакан Абрак все же признался, что разработчики "украли" одну из ключевых деталей изображенной известным британским актером версии киногероя в собственную видеоигру.

В частности, Абрак объяснил, что "их" Бонд будет иметь ту же "телесность схваток", что и в "эре Крейга".

Фактически это означает – больше экшена. Герой будет уклоняться от ударов врагов, скользить в укрытие, экран будет часто дрожать, а игроку придется "плавно" переходить от рукопашного боя к стрельбе.

Мы стараемся сделать игру оригинальной, но важно чтобы она оставалась подвижной, динамичной и акробатической, почти как паркур в начале "Казино Рояль",

– говорит Хакан.

Интересно, что именно эту сцену многие считают одной из лучших экшн-секвенций не только в новейшей "бондиане", но и во всей истории кино.

В частности, выделяют не только ее зрелищность, но и нарративный смысл, ведь она сразу демонстрирует зрителю насколько Бонд в исполнении Крейга будет отличаться от предыдущих версий, сыгранных другими актерами, сообщает SlashFilm.

