Специалисты IO Interactive прокомментировали дебютный трейлер 007 First Light и рассказали почему оставили в тайне имя актера, который воспроизвел культового героя в будущей игре, информирует 24 Канал со ссылкой на ComicBook.

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Агент 007 пока останется неизвестным

Вскоре после анонса шпионского боевика о молодом Бонде от создателей Hitman, разработчики из IO Interactive объяснили решение оставить в секрете имя исполнителя главной роли.

В частности, режиссер проекта Джонатан Лакайль заявил, что студия "хочет, чтобы люди думали прежде всего об игре".

По словам разработчика, команда желает избежать сосредоточения поклонников известного героя только на личности Джеймса Бонда в 007 First Light, а вместо этого заинтересовать их миром, в котором он будет жить, а также историей и персонажами, что будут его окружать.

Первый трейлер игры – смотрите видео

Хотя IO Interactive скрывают личность актера, геймеры уже провели собственное расследование.

Многие из них пришли к выводу, что новым Бондом станет актер из сериала Dexter: Original Sin – Патрик Гибсон.

Так это или нет, покажет лишь время, ведь релиз 007 First Light запланирован на 2026 год.