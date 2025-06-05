События игры разворачиваются вокруг молодого Джеймса Бонда – 26-летнего кадета, который не чурается риска и нестандартных решений, рассказывает 24 Канал. Именно в этот момент ему предлагают присоединиться к восстановленной программе "00".

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Сюжет стартует с провала миссии по нейтрализации предателя в рядах агентов. Последствия трагичны и Бонд вынужден объединиться с опытным, но скептическим наставником, по имени Гринвей, чтобы не допустить государственного переворота.

В дебютном трейлере, представленном на State of Play, можно увидеть как сюжетные сцены, так и фрагменты геймплея: стрельбу, автомобильные погони, использование шпионских гаджетов. Главный герой также появляется на экране (IO Interactive пока не раскрыли персону актера).

Какой будет новая игра о Бонде

007 First Light обещает переосмыслить историю становления Бонда. Разработчики предложат геймерам атмосферное путешествие в живописные уголки планеты, которые будут перехватывать дыхание. Также нам поручат выбирать между скрытым прохождением и открытыми схваткам. Поэтому игра должна понравиться, как любителям стелс механик, так и тем, кто предпочитает активное уничтожение виртуальных врагов.

007 First Light – смотрите трейлер игры:

Когда ждать 007 First Light

Выход игры запланирован на 2026 год для платформ PC (Steam, EGS), PS5, PS5 Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Первый показ геймплея состоится 7 июня во время IO Interactive Showcase.

А тем временем после 11 лет молчания вернется еще одна культовая стелс-франшиза. На Sony State of Play анонсировали новую игру серии Thief под названием Thief VR: Legacy of Shadow, которая выйдет для PSVR2 в 2025 году.