Події гри розгортаються навколо молодого Джеймса Бонда – 26-річного кадета, який не цурається ризику та нестандартних рішень, розповідає 24 Канал. Саме в цей момент йому пропонують приєднатися до відновленої програми "00".

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Сюжет стартує з провалу місії з нейтралізації зрадника в рядах агентів. Наслідки трагічні і Бонд змушений об’єднатися з досвідченим, але скептичним наставником, на ім'я Ґрінвей, щоб не допустити державного перевороту.

У дебютному трейлері, представленому на State of Play, можна побачити як сюжетні сцени, так і фрагменти геймплею: стрілянину, автомобільні погоні, використання шпигунських ґаджетів. Головний герой також з’являється на екрані (IO Interactive поки не розкрили персону актора).

Якою буде нова гра про Бонда

007 First Light обіцяє переосмислити історію становлення Бонда. Розробники запропонують геймерам атмосферну подорож у мальовничі куточки планети, які перехоплюватимуть подих. Також нам доручать обирати між прихованим проходженням та відкритими сутичкам. Тож гра повинна сподобатися, як любителям стелс механік, так і тим, хто віддає перевагу активному знищенню віртуальних ворогів.

007 First Light – дивіться трейлер гри:

Коли чекати 007 First Light

Вихід гри заплановано на 2026 рік для платформ PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch 2. Перший показ геймплею відбудеться 7 червня під час IO Interactive Showcase.

А тим часом після 11 років мовчання повернеться ще одна культова стелс-франшиза. На Sony State of Play анонсували нову гру серії Thief під назвою Thief VR: Legacy of Shadow, яка вийде для PSVR2 у 2025 році.