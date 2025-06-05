З моменту виходу останньої гри серії Thief минуло аж 11 років, аж ось на нещодавньому PlayStation State of Play було анонсовано продовження, яке вийде вже цьогоріч, повідомляє 24 Канал.

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Новий досвід для старих злодіїв

Отож, вже у 2025 році на фанатів серії чекатиме нова гра під назвою Thief VR: Legacy of Shadow, яка вийде для PSVR2.

Гравці візьмуть під свій контроль Сороку – злодійку-сироту, яка змушена пробивати собі шлях до кращого життя на жорстоких вулицях за допомоги сумнівного ремесла.

Трейлер проєкту показав ігровий процес, в якому головна героїня крадеться між будівлями та врешті викрадає таємничий артефакт, який змусить її стати частиною "викриття зловісної змови", що загрожує світу гри.

Трейлер гри – дивіться відео

Розробкою проєкту займається студія Vertigo Games, відома роботою над продовженням української франшизи Metro Awakening, а допомагають їм спеціалісти з Eidos-Montreal.