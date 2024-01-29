Франшиза української студії бере свій початок з 2010 року, коли вийшла перша гра Metro 2033. Згодом серія отримала своє продовження у 2013 році (Metro: Last Light) та у 2019 (Metro Exodus). У 2014 році також вийшла Metro Redux, яка стала ремастером перших двох ігор.

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Нова гра серії Metro

Оскільки минуло майже п'ять років з моменту запуску Metro Exodus, шанувальники франшизи з нетерпінням чекали новин про потенційне продовження. Очікується, що PlayStation State of Play відбудеться в останній день січня, і ходили чутки, що тоді буде представлена довгоочікувана нова гра Metro.

На жаль для одних і на радість інших, продовження франшизи Metro може бути VR-гра під назвою Metro Awakening. І оскільки гру, найімовірніше, представлять на PlayStation State of Play, вона може бути ексклюзивом для PS VR2.

У 2020 році студія 4A Games оголосила, що наступна гра Metro вийде для консолей і ПК 9 покоління. Розробник також обіцяв, що в новій грі буде багатокористувацький режим, чого не було в попередніх. Втім, за такий тривалий час плани, звісно, могли змінитися. Поки з чуток відомо наступну інформацію про майбутню гру: