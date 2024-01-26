Такі терміни, як "імба", "нерф" чи "ГГ", стали настільки невіддільною частиною словникового запасу любителів ігор, що подекуди навіть перекочували в їхнє повсякденне життя. 24 Канал разом з партнером PIN-UP Ukraine пропонує докладніше розглянути подібні слова та їхнє значення.

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Грінд, гріндити, грінджу (Grind)

Це слово означає витрачання часу на виконання однотипної дії (наприклад, здобування якогось ресурсу) задля того, аби підвищити рівень персонажа, отримати крутіше спорядження чи інші покращення.

Приклад вжитку:

"Я грінджу монети, щоб купити собі нову картку Роналду".

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Нуб (Noob)

Так часто називають новачка чи гравця, який ще не має достатньо досвіду, знань чи навичок, необхідних для успішної гри.

Приклад вжитку:

"Не будь нубом, не бий по воротах так сильно".

Імба, імбовий (від англійського слова imbalance)

Цей термін використовують для позначення персонажа, предмета чи тактики, які є напрочуд сильними чи ефективними у порівнянні з іншими.

Приклад вжитку:

"Я навчу тебе подавати кутовий так, щоб постійно забивати голи, це просто імба".

АФК (AFK – away from keyboard)

Використовується для позначення гравця, який тимчасово відсутній або неактивний у грі.

Приклад вжитку:

"Наш останній боєць на початковій точці, він АФК."

КД (Cooldown)

Так називають час, необхідний для відновлення певної здібності чи дії після її застосування у грі.

Приклад вжитку:

"Я не можу вдарити його блискавкою, у мене ще не відновився КД".

Рейд, зарейдити (Raid)

Фактично означає дію чи навіть захід, у якому залучена група осіб. Часто "рейдять" складних босів чи якісь особливо небезпечні локації.

Приклад вжитку:

"Цими вихідними ми плануємо зарейдити нове підземелля, хто хоче приєднатися?"

Лут, лутатися, залутити (Loot)

Загалом термін означає предмети чи ресурси, які гравець отримує після певних дій: чи то подолання ворога, чи виконання завдання або навіть дослідження певної локації.

Лут у грі Stalker / Фото GSC Game World

Приклад вжитку:

"Хочу сходити на Кордон, сталкери біля вогнища згадували, що там можна отримати класний лут".

Баф, бафати (Buff) та дебаф, дебафати (Debuff)

"Баф" означає підсилення персонажа тим чи іншим шляхом, у той час "дебаф" – послаблення.

Приклад вжитку:

"Я випив це зілля та отримав дебаф на інтелект!"

Фарм, фармити (Farming)

Загалом так називають процес видобутку ресурсів чи накопичення досвіду у грі для подальшого поліпшення свого персонажа чи спорядження.

Приклад вжитку:

"Потрібно якомога швидше нафармити грошей на нову зброю".

Мета (Meta)

Поняття "мета" (промовляється з наголосом на "а") охоплює найефективніші стратегії, персонажів чи спорядження у грі на цю мить.

Приклад вжитку:

"Ця тактика зараз не в меті, ти нею не набереш багато перемог, спробуй 4 – 4 – 2".

Експа (від Expirience)

Тут усе просто, адже це найчастіше означає очки, необхідні для підвищення рівня персонажа.

Експа в EA FC 24 / Фото EA

Приклад вжитку:

"Мені залишилося ще 300 експи до наступного рівня."

Рандом (Random)

Елемент чи подія в грі, що визначається випадковістю, без можливості точно передбачити результат.

Приклад вжитку:

"Мій опонент отримав усі карти, які йому були потрібні! Рандом сьогодні явно на його боці!"

ГГ (GG – Good Game)

Прояв ввічливості, який особливо цінується. Вислів означає "добре зіграно". Вважається гарним тоном написати так опонентам чи товаришам по команді після завершення гри.

Приклад вжитку:

"Хоч ви сьогодні й програли, але перемога далася нам важко! ГГ!"

ГЛ ХФ (GL HF – Good Luck Have Fun)

Ще одна ввічлива фраза, яка вживається вже перед грою. Безпосередньо означає "удачі, гарно розважитися".

Приклад вжитку:

"Сьогодні ми задамо вам жару! ГЛ ХФ!"

Ізі катка (Easy game)

Використовується для опису легкого завдання чи матчу.

Приклад вжитку:

"Він не зміг забити мені жодного голу, це була ізі катка".

Крафт, крафтити (Crafting)

Так називають процес створення нових предметів чи спорядження у грі.

Рецепти крафту у Minecraft / Фото Mojang

Приклад вжитку:

"Зараз закінчу крафт нової зброї й всі опоненти затремтять!"

Нерф, нерфити (Nerf)

Означає послаблення персонажа чи предмета, який був занадто ефективним чи нечесним.

Приклад вжитку:

"Після останнього оновлення мою улюблену зброю понерфили, тепер я не влучаю з неї, як раніше".

РП, ролплей (Roleplay)

Відігравання якогось вигаданого персонажа в грі з використанням його характерних рис та поведінки.

Приклад вжитку:

"Ролплею поліціянта в GTA Online, тож зупиняю усіх, хто перевищує швидкість."

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Лурк, луркувати (Lurk)

Тактика чи дія гравців, яка полягає в тому, аби, сховавшись, чекати слушного моменту для атаки.

Приклад вжитку:

"Луркував в лісі, а потім заскочив їх зненацька."

Ачівмент, ачівка (Achievement)

Фактично означає відзнаку, яку гравець отримує за досягнення певних цілей чи виконання завдань у грі.

Приклад вжитку:

"Отримав ачівку за 10 вбивств поспіль!"

Тільт, тільтанути (Tilt)

Емоційний стан гравця, коли він потрапляє у фрустрацію після подій у грі.

Приклад вжитку:

"Програв три матчі поспіль, я в повному тільті".

Ульта, ультанути (Ultimate)

Найсильніша здібність персонажа в грі, яку часто потрібно накопичити.

Приклад вжитку:

"Потерпіть ще трохи, я скоро ультану."