Відеоігри, як і справжній світ, часто ставлять перед нами непрості дилеми та змушують ухвалювати важливі рішення, від яких залежить подальший хід подій, зазначає 24 Канал.

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Найскладніші з-поміж таких випадків ще довго залишаються у пам'яті геймера навіть після завершення гри. Саме про них розповідаємо спільно з партнером PIN-UP Ukraine.

Перепрограмувати чи знищити єретиків-гетів (Mass Effect 2)

Серія Mass Effect відома гнучкістю свого сюжету, адже гравцю поряд із порятунком Всесвіту дають шанс знаходити друзів, ворогів, коханців та навіть обирати, хто з персонажів вирушить у летальну місію.

Щобільше, є й такі рішення, які впливають на цілі раси. Наприклад, місії лояльності Легіону у Mass Effect 2. Гравцю потрібно зробити складний вибір: знищити значну частину синтетичної інопланетної раси, відомої як гети, чи переписати їхній код, щоб вони більше не поклонялися головним антагоністам серії – женцям.

Гети у Mass Effect / Фото Bioware

Варіант із перепрограмуванням здається гуманнішим, адже дозволяє нейтралізувати загрозу без необхідності масового вбивства. Однак подальший розвиток сюжету показує, що швидка смерть єретиків, ймовірно, все ж є кращим вибором. Особливо, якщо гравець хоче помирити гетів та кваріанців.

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Чи виправдовує ціль засоби її досягнення? (Metro Exodus: Sam's Story)

Одне з доповнень до українського шутера Metro Exodus пропонує гравцям взяти під контроль американця Сема, який хоче вибратися з того місця, що колись було Росією, та вирушити додому в надії побачити когось зі своєї родини.

Єдиний спосіб досягти цієї мети – допомогти ще одному американцеві – Томмі. Він має атомний підводний човен, який, щоправда, поки не на ходу.

Допомагаючи земляку, Сем зустріне колишнього капітана цього судна, якому вдасться посіяти в його голові зерно сумніву – чи варто дозволяти комусь мати у своєму розпорядженні корабель з ядерним озброєнням у цьому багатостраждальному світі.

Постер DLC / Фото 4A Games

Наприкінці перед гравцем постає вибір: знищити субмарину чи дати їй вийти у відкрите море. Якщо геймер обере другу опцію, то Сем щасливо допливе до берегів Сан-Франциско. Якщо ж підірвати човен – йому доведеться шукати інший варіант, як дістатися США. Однак такого шансу може вже й не бути.

Убити Лі або дозволити йому обернутися на зомбі (The Walking Dead)

Питання, чи вбити одну людину у грі, спочатку може здатися нескладним рішенням. Тим паче якщо цей персонаж і так скоро загине.

Однак вибір вбити Лі чи дозволити йому перетворитися на зомбі все одно виявився дуже болісним та неочікуваним для більшості гравців The Walking Dead: Season One від Telltale Games.

Лі та Клементина / Фото Telltale Games

Рішення стає ще складнішим, адже знищити персонажа має 8-річна дівчинка Клементина, для якої Лі фактично став батьком після всіх пригод, що вони пережили.

З двох лих обирай менше (Far Cry 4)

У Far Cry 4 гравець бореться з Паган Міном – жорстоким правителем, який керує вигаданою країною Кірат.

Протистоять тирану і повстанці Золотого шляху, які хочуть повалити режим. Наприкінці історії саме геймеру доведеться обрати, якого з двох лідерів повстанців посадити на трон.

Аміта та Сабал / Фото Ubisoft

Однак не все так просто. Якщо підтримати Сабала, то виявиться, що він планує перетворити Кірат на фундаменталістську теократію та стратити усіх прибічників своєї суперниці Аміти за єресь проти богів.

Якщо ж обрати дівчину, то з'ясується, що у її мріях Кірат – тоталітарна наркодержава. Правителька віддасть наказ примусово призвати у військо дітей для захисту полів, засаджених наркотичними рослинами.

Хоча обидва ці варіанти виглядають так собі, зробити вибір все ж доведеться.

Чи використовувати білий фосфор (Spec Ops: The Line)

Якщо ви запитаєте, який шутер вирізняється з-поміж інших саме завдяки сюжету, то ми без вагань відповімо – Spec Ops: The Line.

Ця гра показує жорстоку війну без прикрас, а нехай і нечисленні, але складні рішення, які мусить ухвалити геймер, направду закарбовуються в пам'яті надовго.

Мабуть, найбільш болісною є ситуація, у якій ваша група з трьох солдатів потрапляє на ділянку території, що, за наявними даними, просто таки кишить ворогами. Перед гравцем постає вибір: використати білий фосфор для знищення противника чи спробувати набагато небезпечніший варіант.

Чимало геймерів, які звикли до більш прямолінійних розробок такого жанру, вирішували не ускладнювати собі життя та скидали бомби на групи людей, що виднілися у тепловізорі. Щоправда, потім виявляється, що увесь цей час ціллю були не ворожі солдати, а ні в чому не винні цивільні.

Найважча сцена у Spec Ops: The Line: дивитися відео

Сцена після місії демонструє, що головний герой вбив десятки, а то й сотні людей. Потім за сюжетом він змушений пройти серед обгорілих тіл, зосереджуючи погляд на рештках матері з дитиною на руках.

Після такої картини неможливо втекти від розуміння того факту, що війна – це пекло навіть у відеогрі.