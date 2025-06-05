Blumhouse работает над фильмом по мотивам Phasmophobia

Официально подтверждено, что "Phasmophobia" станет очередной популярной игрой, которую адаптируют для большого экрана. Проект запустили при поддержке еще одного гиганта хоррор-фильмов, Atomic Monster, который подарил нам "Аннабель", "Монахиню" и "Заклятие", сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Несмотря на то, что дата премьеры пока не раскрыта, известно, что релиз состоится не раньше, чем через несколько лет. Пока еще не проводился кастинг, поэтому об актерах также не говорят.

По словам Дэниела Найта, руководителя студии Kinetic Games и главного разработчика игры, это важный шаг для всей команды, который открывает новую эпоху для Phasmophobia. Он назвал партнерство с Blumhouse "началом чего-то действительно захватывающего", подчеркнув значение этого шага для развития игры.

Стоит отметить, что в этом году фанаты игры получат еще один повод для радости – 24 июня выйдет обновление "Хроники". Оно добавит новые объекты, включая звукозаписывающее устройство, которое игроки смогут использовать во время исследований, а также обновленную локацию "Ферма Графтона". Детали патча раскроют ближе к его релизу.

Кроме того, в рамках дорожной карты на 2025 год уже анонсированы новые персонажи, свежая карта, а также сезонные события к Хэллоуину и зимним праздникам.

Смотрите трейлер игры Phasmophobia: видео