Пока Rockstar хранит тишину, геймерам удается по крупицам собирать информацию о GTA 6 благодаря свидетельствам надежных инсайдеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Огромное количество нововведений

За несколько недель до выхода второго трейлера, пользователь X под ником GameRoll правильно указал неизвестные на тот момент имена главных героев и еще несколько подробностей о разработке GTA 6.

С тех пор инсайдер раскрыл достаточно много новой информации об игровом процессе долгожданного проекта.

В частности, если в GTA 5 игроки имели возможность выбирать между тремя персонажами, которые оказывались бок о бок только на миссиях, то в GTA 6, как сообщает GameRoll, игроки смогут бродить по миру игры за Джейсона, Люсию или же одновременно с ними обоими как парой.

По сути, они напарники, оба одновременно, между ними можно переключаться,

– комментирует инсайдер.

Информатор также сообщил, что в GTA 6 игроков ожидает огромное количество зданий в которые можно будет зайти. Согласно его информации, мир игры будет насчитывать более 700 открытых магазинов, включая торговые центры.

Большинство из них можно будет ограбить. В дополнение, в некоторых небоскребах будут лифты, которые позволят геймерам блуждать по определенным этажам зданий.

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GameRoll рассказал, что багажники автомобилей будут иметь систему сохранения снаряжения, подобно RDR2, а игроки смогут доставать оружие из своих транспортных средств.

Наконец, инсайдер утверждает, сюжетная линия GTA 6 будет поделена на 5 разделов, однако точно не известно будут ли они включать пролог и эпилог.

Конечно, даже несмотря на правдивость предыдущих свидетельств GameRoll, все прочитанное следует воспринимать с щепоткой скептицизма до релиза игры, запланированного на 26 мая 2026 года.