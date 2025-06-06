Поки Rockstar зберігає тишу, геймерам вдається по крупинках збирати інформацію про GTA 6 завдяки свідченням надійних інсайдерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

До теми Джейсон Дюваль і Люсія Камінос – що відомо про головних героїв GTA 6

Величезна кількість нововведень

За кілька тижнів до виходу другого трейлера, користувач X під ніком GameRoll правильно вказав невідомі на той момент імена головних героїв та ще кілька подробиць про розробку GTA 6.

Відтоді інсайдер розкрив досить чимало нової інформації про ігровий процес довгоочікуваного проєкту.

Зокрема, якщо у GTA 5 гравці мали можливість обирати між трьома персонажами, які опинялися пліч-о-пліч лише на місіях, то у GTA 6, як повідомляє GameRoll, гравці зможуть вештатися світом гри за Джейсона, Люсію або ж одночасно з ними обома як парою.

По суті, вони напарники, обоє одночасно, між ними можна перемикатися,

– коментує інсайдер.

Інформатор також повідомив, що в GTA 6 на гравців очікує величезна кількість будівель в які можна буде зайти. Згідно з його інформацією, світ гри налічуватиме понад 700 відчинених магазинів, включаючи торгові центри.

Більшість з них можна буде пограбувати. На додачу, в деяких хмарочосах будуть ліфти, які дозволять геймерам блукати визначеними поверхами будівель.

Не обійшлося й без перчинки: вперше в історії серії в стриптиз-клубах з'являться танцюристи-чоловіки.

Варте уваги Які активності чекають на нас у GTA 6 – розлогий перелік

GameRoll розповів, що багажники автомобілів матимуть систему збереження спорядження, подібно до RDR2, а гравці зможуть діставати зброю зі своїх транспортних засобів.

Насамкінець, інсайдер стверджує, сюжетна лінія GTA 6 буде поділена на 5 розділів, одначе достеменно не відомо чи включатимуть вони пролог та епілог.

Звісно, навіть попри правдивість попередніх свідчень GameRoll, усе прочитане слід сприймати з дрібкою скептицизму аж до релізу гри, запланованого на 26 травня 2026 року.