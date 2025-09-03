Sony анонсировала специальный выпуск State of Play за несколько дней до демонстрации, рассказывает 24 Канал. Редакция посмотрела презентацию и мы можем поделиться собственными впечатлениями от увиденного.

Смотрите также Новый хоррор Cronos: The New Dawn получил первые оценки критиков

Напомним, что первый трейлер игры 007 First Light был представлен еще в июне на прошлом State of Play, но тогда разработчики ограничились лишь коротким обзором.

Что показали на презентации игры про агента 007?

Сразу следует напомнить, что студия IO Interactive известна по серии Hitman о методичном и безжалостном киллере, который доводит дело до конца при любых обстоятельствах, ну или как решит игрок.

Опыт накопленный во время работы над культовой серией можно заметить невооруженным глазом. В некоторых моментах игру про секретного агента трудно отличить от Hitman – все слишком похоже, но это, скорее пойдет игре на пользу.

Первые более 30 минут геймплея демонстрируют детальное прохождение первой миссии за молодого агента MI6. Разработчики продемонстрировали ключевые элементы игры: мы увидели методичное исследование локаций, вертикальный геймплей, динамические автомобильные погони, стелс-элементы и даже напряженные перестрелки против легко вооруженных противников и серьезно бронированных наемников.

Отдельно стоит отметить взрывы, ведь они здесь действительно поражают масштабностью и детальностью. Остается надеяться, что они доберутся до релиза в таком же виде.

Демонстрация игролада 007 First Light – смотрите видео:

После демонстрации игрового процесса команда IO Interactive поделилась дополнительной информацией о механиках шпионского экшена.

Нужно будет использовать преимущества окружения и позиционирования для того, чтобы обойти противников незаметно.

Игрок сможет выбирать как пройти задание: выбрать тихий путь стелса или громкий, агрессивный и более рискованный метод (все, как в Hitman).

Можно использовать различные шпионские гаджеты, как дымовые шашки или лазер для обезвреживания других девайсов. Устройства используются для отвлечения и уничтожения противников.

Игроки смогут моделировать пути прохождения тех или иных частей локации благодаря специальной функции, которая демонстрирует варианты развития событий.

Некоторых игроков можно заговорить или отвлечь, если же вас разоблачили – вам придется полагаться на окружение, скорость реакции и рукопашные бои.

В худшем случае придется взяться за оружие и в этом случае пистолет Бонда выступает отличным аргументом в переговорах. Кроме того, доступен расширенный арсенал и использование окружения – игрок может поцелить люстры, или подвесные элементы, чтобы сбросить их на противников.

Когда ждать 007 First Light?

Выход игры запланирован на 2026 год. Тайтл заявлен на всех популярных платформах PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X|S и даже на Nintendo Switch 2.

Кто играет Джеймса Бонда в 007 First Light?

Актером, который сыграл молодого агента на службе MI6 стал Патрик Лео Кенни-Гибсон – ирландский актер, известный своими ролями в историческом телесериале "Тюдоры", мини-сериале "Колокола времени" и телесериале "ОА".



Патрик Лео Кенни-Гибсон / Фото IMDb