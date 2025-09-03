Sony анонсувала спеціальний випуск State of Play за кілька днів до демонстрації, розповідає 24 Канал. Редакція переглянула презентацію і ми можемо поділитися власними враженнями від побаченого.

Нагадаємо, що перший трейлер гри 007 First Light був представлений ще в червні на минулому State of Play, але тоді розробники обмежилися лише коротким оглядом.

Що показали на презентації гри про агента 007?

Одразу слід нагадати, що студія IO Interactive відома за серією Hitman про методичного та безжального кіллера, який доводить справу до кінця за будь-яких обставин, ну або як вирішить гравець.

Досвід накопичений під час роботи над культовою серією можна помітити неозброєним оком. В деяких моментах гру про секретного агента важко відрізнити від Hitman – все надто схоже, але це, радше піде грі на користь.

Перші понад 30 хвилин ігроладу демонструють детальне проходження першої місії за молодого агента MI6. Розробники продемонстрували ключові елементи гри: ми побачили методичне дослідження локацій, вертикальний геймплей, динамічні автомобільні погоні, стелс-елементи і навіть напружені перестрілки проти легко озброєних противників та серйозно броньованих найманців.

Окремо варто відзначити вибухи, адже вони тут справді вражають масштабністю та детальністю. Залишається надіятися, що вони дістануться до релізу в такому ж вигляді.

Демонстрація ігроладу 007 First Light – дивіться відео:

Після демонстрації ігрового процесу команда IO Interactive поділилася додатковою інформацією про механіки шпигунського екшену.

Потрібно буде використовувати переваги оточення та позиціонування для того, щоб оминути противників непомітно.

Гравець зможе обирати як пройти завдання: обрати тихий шлях стелсу чи гучний, агресивний та більш ризикований метод (все, як у Hitman).

Можна використовувати різноманітні шпигунські ґаджети, як димові шашки чи лазер для знешкодження інших девайсів. Пристрої використовуються для відволікання та знищення противників.

Гравці зможуть моделювати шляхи проходження тих чи інших частин локації завдяки спеціальній функції, яка демонструє варіанти розвитку подій.

Деяких гравців можна заговорити або відволікти, якщо ж вас викрили – вам доведеться покладатися на оточення, швидкість реакції та рукопашні бої.

В найгіршому випадку доведеться взятися за зброю і в цьому випадку пістолет Бонда виступає чудовим аргументом в перемовинах. Крім того, доступний розширений арсенал та використання оточення – гравець може поцілити люстри, або підвісні елементи, щоб скинути їх на противників.

Коли чекати 007 First Light?

Вихід гри заплановано на 2026 рік. Тайтл заявлено на усіх популярних платформах PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X|S і навіть на Nintendo Switch 2.

Хто грає Джеймса Бонда в 007 First Light?

Актором, який зіграв молодого агента на службі MI6 став Патрік Лео Кенні-Гібсон – ірландський актор, відомий своїми ролями в історичному телесеріалі "Тюдори", мінісеріалі "Дзвони часу" та телесеріалі "ОА".



Патрік Лео Кенні-Гібсон / Фото IMDb