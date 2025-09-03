Напередодні релізу, запланованого на 5 вересня, західні видання опублікували свої рецензії на Cronos: The New Dawn. На агрегаторі Metacritic гра отримала середній бал 76% для ПК-версії та 79% для PlayStation 5 на основі 51 огляду. Схожі дані показує і OpenCritic – 78% за результатами 63 відгуків, причому 76% журналістів радять гру до проходження.

Цікавий факт! Ці оцінки не перевершили ремейк Silent Hill 2 (86-87%), але зрівнялися з іншим відомим проєктом студії – Observer (78%).

Чим вражає та розчаровує новий проєкт Bloober Team?

Рецензентам сподобався самобутній антураж постапокаліптичної Польщі 80-х років, захопливий сюжет, цікаві головоломки та оригінальні ігрові механіки. Також до сильних сторін віднесли вражаючу графіку на рушії Unreal Engine 5 та атмосферний музичний супровід.

Серед недоліків критики виділили незграбну бойову систему, хоча деяким оглядачам вона сподобалася. Також гру сварять за нудний дизайн ворогів, проблеми з балансом та штучним інтелектом, надмірну консервативність, а також технічні помилки – баги, вильоти та падіння продуктивності.

Більшість критиків сходяться на думці, що Cronos: The New Dawn є, ймовірно, найкращою оригінальною грою Bloober Team. Проте їй не судилося стати в один ряд із проєктами, якими надихалися розробники – Dead Space та Resident Evil 4.

Коли Cronos: The New Dawn офіційно вийде?

Гра вийде на ПК (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X і S та Nintendo Switch 2 вже 5 вересня. Вже зараз пограти можуть усі, хто оформив передзамовлення Delux версії, яке надає дочасний доступ до гри.