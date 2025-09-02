Чого очікувати від таємничого анонсу?

Розробники з CD Projekt Red опублікували стилізоване звернення до ігрових громадян Нових Сполучених Штатів Америки, ключової фракції у всесвіті Cyberpunk 2077. Повідомлення нібито надійшло від самої президентки Розалінд Майєрс, яка заявляє про серйозну загрозу національній кібербезпеці. Вона говорить про прихованих ворогів, які намагаються підірвати цінності та зруйнувати прапор її великої нації, офіційне оголошення студії.

У зв'язку з цим Майєрс оголосила про набір "хоробрих нетранерів" для протидії цій загрозі. Вона закликала всіх, хто вважає себе достатньо кваліфікованим, приєднатися до агентів у боротьбі за свободу, пройшовши спеціальний "вербувальний тест". Це повідомлення є тизером до повноцінного анонсу, який студія обіцяє зробити 4 вересня.

Такий незвичний підхід до анонсу одразу ж викликав бурхливе обговорення серед фанатів. Формулювання про "вербувальний тест" наштовхнуло багатьох на думку, що йдеться про запис на якесь ігрове тестування. Оскільки робота над продовженням Cyberpunk 2077 ще на дуже ранній стадії, малоймовірно, що тестувати будуть саме його. Проте CDPR раніше вже запускала програми плейтестів для своїх майбутніх проєктів, тож це може бути закрите тестування якогось невеликого продукту у всесвіті гри.

Ще одна популярна теорія – вихід чергового великого оновлення для Cyberpunk 2077. Після того як до розробки долучилася студія Virtuos, гра почала регулярно отримувати патчі з новими функціями, що значно покращило її стан. Деякі оптимістично налаштовані гравці навіть припускають, що CDPR може готувати ще одне велике доповнення масштабу DLC, хоча це вважається дуже малоймовірним.

Крім того, існує версія про розробку мобільної гри у всесвіті Cyberpunk. Відомо, що CD Projekt Red виявляла зацікавленість у ринку мобільних ігор, тож такий проєкт міг би стати логічним кроком, щоб підтримати інтерес аудиторії в очікуванні на повноцінний сиквел.

У будь-якому разі, всі деталі стануть відомі вже цього четверга. Спільнота з нетерпінням чекає, щоб дізнатися, що саме приготували для них розробники.

