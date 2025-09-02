Чего ожидать от таинственного анонса?

Разработчики из CD Projekt Red опубликовали стилизованное обращение к игровым гражданам Новых Соединенных Штатов Америки, ключевой фракции во вселенной Cyberpunk 2077. Сообщение якобы поступило от самого президента Розалинд Майерс, которая заявляет о серьезной угрозе национальной кибербезопасности. Она говорит о скрытых врагах, которые пытаются подорвать ценности и разрушить флаг ее великой нации, официальное объявление студии.

В связи с этим Майерс объявила о наборе "храбрых нетраннеров" для противодействия этой угрозе. Она призвала всех, кто считает себя достаточно квалифицированным, присоединиться к агентам в борьбе за свободу, пройдя специальный "вербовочный тест". Это сообщение является тизером к полноценному анонсу, который студия обещает сделать 4 сентября.

Такой необычный подход к анонсу сразу же вызвал бурное обсуждение среди фанатов. Формулировка о "вербовочном тесте" натолкнула многих на мысль, что речь идет о записи на некое игровое тестирование. Поскольку работа над продолжением Cyberpunk 2077 еще на очень ранней стадии, маловероятно, что тестировать будут именно его. Однако CDPR ранее уже запускала программы плейтестов для своих будущих проектов, поэтому это может быть закрытое тестирование какого-то небольшого продукта во вселенной игры.

Еще одна популярная теория – выход очередного большого обновления для Cyberpunk 2077. После того как к разработке присоединилась студия Virtuos, игра начала регулярно получать патчи с новыми функциями, что значительно улучшило ее состояние. Некоторые оптимистично настроенные игроки даже предполагают, что CDPR может готовить еще одно большое дополнение масштаба DLC, хотя это считается очень маловероятным.

Кроме того, существует версия о разработке мобильной игры во вселенной Cyberpunk. Известно, что CD Projekt Red проявляла заинтересованность в рынке мобильных игр, поэтому такой проект мог бы стать логичным шагом, чтобы поддержать интерес аудитории в ожидании полноценного сиквела.

В любом случае, все детали станут известны уже в этот четверг. Сообщество с нетерпением ждет, чтобы узнать, что именно приготовили для них разработчики.

