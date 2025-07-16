Когда выйдет Cyberpunk 2077 на Mac?

Официальный выход игры Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon запланирован на четверг, 17 июля 2025 года. Эту информацию подтвердили сами разработчики из CD Projekt Red. Ранее, осенью прошлого года во время презентации MacBook Pro на чипе M4, Apple анонсировала появление игры на Mac где-то в 2025 году, пишет 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Версия Ultimate Edition является полным изданием игры, что включает базовую игру, масштабное дополнение Phantom Liberty, а также все основные обновления, в частности патч 2.3 с новыми возможностями для фоторежима и дополнительными транспортными средствами.

Игра будет доступна для покупки в Mac App Store, а также в цифровых магазинах GOG.com, Steam и Epic Games Store.

Для запуска Cyberpunk 2077 нужен любой Mac на базе чипа Apple Silicon, начиная от M1.

Обязательное требование – 16 гигабайт объединенной памяти. Это означает, что базовые модели с 8 гигабайтами RAM игру не будут поддерживать.

Рекомендуемой операционной системой является macOS 15.5 или более новая.

Разработчики уверяют, что игра полностью оптимизирована под возможности компьютеров Apple. Она использует графический фреймворк Metal, что обеспечивает высокую производительность и качество изображения.

Для каждой модели Mac будет доступен индивидуальный графический пресет "For this Mac". Кроме того, игра поддерживает технологии масштабирования MetalFX от Apple и AMD FSR, трассировки путей (path tracing) на мощных чипах, HDR и пространственное аудио с отслеживанием головы для AirPods.