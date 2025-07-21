Что не так с автопилотом в Cyberpunk 2077?

В обновлении 2.3 для Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt Red добавили функцию Autodrive, которая позволяет автомобилю самостоятельно двигаться к заданной точке на карте. Идея родилась благодаря видеороликам фанатов, которые часами ездили по Найт-Сити, просто наслаждаясь атмосферой города. Предполагалось, что игроки смогут включить автопилот, активировать кинематографическую камеру и расслабиться в дороге. Но все получилось совсем иначе, и теперь это полная проблема, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Вскоре после выхода патча игроки начали массово сообщать о проблемах с новой системой. Оказалось, что автопилот работает далеко не идеально. Пользователи делятся видео, на которых видно, что искусственный интеллект часто выбирает странные и неоптимальные маршруты, движется очень медленно и даже провоцирует аварии.

Среди самых распространенных проблем:

Автомобиль может внезапно остановиться посреди дороги, сообщая о препятствии, которого на самом деле нет.

Система автоматически выключается, если поблизости начинается бой, даже если игрок не принимает в нем участия. Автомобиль при этом может просто остановиться на оживленной трассе.

Некоторые игроки вообще не могут активировать функцию. Эта проблема может быть связана с конфликтами игровых модификаций, которые нужно не просто выключить, а полностью удалить из файлов игры.

Автор этого ролика говорит, что во время демонстрации был включен автопилот. Автомобиль при этом ведет себя совершенно неадекватно: видео

Еще больше кадров, где видно, что автомобиль ездит рывками, останавливается в неправильных местах и другое: видео

Кроме этого, обновление 2.3 повлекло и другие ошибки, включая баг, блокирующий прохождение одной из сюжетных миссий. Вероятно, эти баги исправят в ближайшее время, но пока компания ничего о них не говорила.