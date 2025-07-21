Що не так з автопілотом у Cyberpunk 2077?

В оновленні 2.3 для Cyberpunk 2077 розробники з CD Projekt Red додали функцію Autodrive, яка дозволяє автомобілю самостійно рухатися до заданої точки на мапі. Ідея народилася завдяки відеороликам фанатів, які годинами їздили Найт-Сіті, просто насолоджуючись атмосферою міста. Передбачалося, що гравці зможуть увімкнути автопілот, активувати кінематографічну камеру і розслабитися в дорозі. Але все вийшло геть інакше, і тепер це цілковита проблема, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Невдовзі після виходу патчу гравці почали масово повідомляти про проблеми з новою системою. Виявилося, що автопілот працює далеко не ідеально. Користувачі діляться відео, на яких видно, що штучний інтелект часто обирає дивні та неоптимальні маршрути, рухається дуже повільно і навіть провокує аварії.

Серед найпоширеніших проблем:

Автомобіль може раптово зупинитися посеред дороги, повідомляючи про перешкоду, якої насправді немає.

Система автоматично вимикається, якщо поблизу починається бій, навіть якщо гравець не бере в ньому участі. Автомобіль при цьому може просто зупинитися на жвавій трасі.

Деякі гравці взагалі не можуть активувати функцію. Ця проблема може бути пов'язана з конфліктами ігрових модифікацій, які потрібно не просто вимкнути, а повністю видалити з файлів гри.

Автор цього ролика каже, що під час демонстрації був увімкнений автопілот. Автомобіль при цьому поводиться абсолютно неадекватно: відео

Ще більше кадрів, де видно, що автомобіль їздить ривками, зупиняється у неправильних місцях та інше: відео

Окрім цього, оновлення 2.3 спричинило й інші помилки, включно з багом, що блокує проходження однієї з сюжетних місій. Ймовірно, ці баги виправлять найближчим часом, але поки що компанія нічого про них не говорила.