В преддверии релиза, запланированного на 5 сентября, западные издания опубликовали свои рецензии на Cronos: The New Dawn. На агрегаторе Metacritic игра получила средний балл 76% для ПК-версии и 79% для PlayStation 5 на основе 51 обзора. Похожие данные показывает и OpenCritic – 78% по результатам 63 отзывов, причем 76% журналистов советуют игру к прохождению.

Смотрите также CD Projekt Red анонсировала таинственные новости о Cyberpunk 2077 на этой неделе

Интересный факт! Эти оценки не превзошли ремейк Silent Hill 2 (86-87%), но сравнялись с другим известным проектом студии – Observer (78%).

Чем впечатляет и разочаровывает новый проект Bloober Team?

Рецензентам понравился самобытный антураж постапокалиптической Польши 80-х годов, увлекательный сюжет, интересные головоломки и оригинальные игровые механики. Также к сильным сторонам отнесли впечатляющую графику на движке Unreal Engine 5 и атмосферное музыкальное сопровождение.

Среди недостатков критики выделили неуклюжую боевую систему, хотя некоторым обозревателям она понравилась. Также игру ругают за скучный дизайн врагов, проблемы с балансом и искусственным интеллектом, чрезмерную консервативность, а также технические ошибки – баги, вылеты и падение производительности.

Большинство критиков сходятся во мнении, что Cronos: The New Dawn является, вероятно, лучшей оригинальной игрой Bloober Team. Однако ей не суждено было стать в один ряд с проектами, которыми вдохновлялись разработчики – Dead Space и Resident Evil 4.

Трейлер Cronos: The New Dawn – смотрите видео:

Когда Cronos: The New Dawn официально выйдет?

Игра выйдет на ПК (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch 2 уже 5 сентября. Уже сейчас поиграть могут все, кто оформил предзаказ Delux версии, которое предоставляет досрочный доступ к игре.