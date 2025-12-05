Депутат Дмитрий Гурин снова попал в скандал в соцсети X. Его высказывания даже привели к вызову на дуэль, правда, пока только виртуальную, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение @GHOOD BHOY в X.

Интересно Россия заблокировала детскую игровую платформу Roblox из-за обвинений в экстремизме

Нардепа Гурина вызвали на поединок в Raindbow Six: SIege?

После того как Верховная Рада приняла бюджет на 2026 год, в соцсетях нашлось немало недовольных его деталями украинцев.

В частности, некоторых пользователей разозлили расходы на обеспечение народных избранников, которые якобы "ничего не делают".

Прокомментировать это решил нардеп Дмитрий Гурин, который в своем профиле в X @DmytroGurinMP высказал довольно резкое мнение.

Если вы считаете, что депутаты ничего не делают и поэтому парламент нужно разогнать, было бы честно, чтобы при диктатуре вы копали траншеи за миску картофельных очисток,

– написал народный избранник.

Этот пост лишь усилил возмущение пользователей, среди которых оказался и аналитик студии Maincast, Community Influencer и Ubisoft Creator Agent Александр Самойленко под ником @GHOOD BHOY.

Он предложил Гурину проверить есть ли по его словам "есть ли хотя бы грамм смелости" и выйти на виртуальную дуэль 1 на 1 в шутере Rainbow Six: Siege X, которая бы транслировалась на одном из каналов киберспортивной студии.

Трейлер игры: смотрите видео

Кроме того, геймер предложил интересные условия для пари.

Если побеждаю я – Вы складываете депутатский мандат и больше не читаете стране нотаций о том, кто должен и как работать. Это, видимо, будет первое действительно полезное решение, которое Вы сделаете лично для государства... Если побеждаете Вы – я в прямом эфире, в костюме горничной, громко призываю поддерживать "самого умного депутата в этой стране",

– предложил Самойленко.

Для подготовки к этому "честному и независимому противостоянию" Самойленко пообещал Гурину 2 месяца подготовки и призвал нардепа согласиться, чтобы хотя бы раз в жизни подтвердить, что для него "принципиальность важнее комфорта".

Правда, сам народный избранник сразу отверг возможность подобного зрелища, сухо отписав:

Спасибо за предложение, но я не играю в игры.

Даже здесь депутат разочаровал собственный электорат, оставив их без, вероятно, довольно забавной трансляции.

