Депутат Дмитрий Гурин снова попал в скандал в соцсети X. Его высказывания даже привели к вызову на дуэль, правда, пока только виртуальную, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение @GHOOD BHOY в X.
Интересно Россия заблокировала детскую игровую платформу Roblox из-за обвинений в экстремизме
Нардепа Гурина вызвали на поединок в Raindbow Six: SIege?
После того как Верховная Рада приняла бюджет на 2026 год, в соцсетях нашлось немало недовольных его деталями украинцев.
В частности, некоторых пользователей разозлили расходы на обеспечение народных избранников, которые якобы "ничего не делают".
Прокомментировать это решил нардеп Дмитрий Гурин, который в своем профиле в X @DmytroGurinMP высказал довольно резкое мнение.
Если вы считаете, что депутаты ничего не делают и поэтому парламент нужно разогнать, было бы честно, чтобы при диктатуре вы копали траншеи за миску картофельных очисток,
– написал народный избранник.
Этот пост лишь усилил возмущение пользователей, среди которых оказался и аналитик студии Maincast, Community Influencer и Ubisoft Creator Agent Александр Самойленко под ником @GHOOD BHOY.
Он предложил Гурину проверить есть ли по его словам "есть ли хотя бы грамм смелости" и выйти на виртуальную дуэль 1 на 1 в шутере Rainbow Six: Siege X, которая бы транслировалась на одном из каналов киберспортивной студии.
Трейлер игры: смотрите видео
Кроме того, геймер предложил интересные условия для пари.
Если побеждаю я – Вы складываете депутатский мандат и больше не читаете стране нотаций о том, кто должен и как работать. Это, видимо, будет первое действительно полезное решение, которое Вы сделаете лично для государства... Если побеждаете Вы – я в прямом эфире, в костюме горничной, громко призываю поддерживать "самого умного депутата в этой стране",
– предложил Самойленко.
Для подготовки к этому "честному и независимому противостоянию" Самойленко пообещал Гурину 2 месяца подготовки и призвал нардепа согласиться, чтобы хотя бы раз в жизни подтвердить, что для него "принципиальность важнее комфорта".
Правда, сам народный избранник сразу отверг возможность подобного зрелища, сухо отписав:
Спасибо за предложение, но я не играю в игры.
Даже здесь депутат разочаровал собственный электорат, оставив их без, вероятно, довольно забавной трансляции.
Последние скандалы с участием Дмитрия Гурина:
Еще в 2021 году Дмитрий Гурин попал в скандал, указав в декларации жену-россиянку и недвижимость в России.
В июле 2024 года депутат заявил, что "ошибочно" проголосовал за скандальный законопроект №11340, который давал возможность коррупционерам избегать уголовных дел.
Опять же в июле, однако уже в 2025 году, нардеп получил волну хейта из-за заявление о том, что "у ветеранов не должно быть никаких "льгот"".