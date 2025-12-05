Депутат Дмитро Гурін знову втрапив у скандал у соцмережі X. Його висловлювання навіть призвели до виклику на дуель, щоправда, поки що лише віртуальну, інформує 24 Канал з посиланням на допис @GHOOD BHOY у X.

Нардепа Гуріна викликали на двобій у Raindbow Six: SIege?

Після того як Верховна Рада ухвалила бюджет на 2026 рік, у соцмережах знайшлося чимало невдоволених його деталями українців.

Зокрема, деяких користувачів роздратували видатки на забезпечення народних обранців, які нібито "нічого не роблять".

Прокоментувати це вирішив нардеп Дмитро Гурін, який у своєму профілі в X @DmytroGurinMP висловив доволі різку думку.

Якщо ви вважаєте, що депутати нічого не роблять і через це парламент потрібно розігнати, було б чесно, щоб при диктатурі ви копали траншеї за миску картопляних очисток,

– написав народний обранець.

Цей допис лише посилив обурення користувачів, серед яких опинився й аналітик студії Maincast, Community Influencer та Ubisoft Creator Agent Олександр Самойленко під ніком @GHOOD BHOY.

Він запропонував Гуріну перевірити чи за його словами "є хоча б грам сміливості" та вийти на віртуальну дуель 1 на 1 у шутері Rainbow Six: Siege X, яка б транслювалася на одному з каналів кіберспортивної студії.

Окрім того, геймер запропонував цікаві умови для парі.

Якщо перемагаю я – Ви складаєте депутатський мандат і більше не читаєте країні нотацій про те, хто має і як працювати. Це, мабуть, буде перше справді корисне рішення, яке Ви зробите особисто для держави… Якщо перемагаєте Ви – я в прямому етері, у костюмі покоївки, голосно закликаю підтримувати "найрозумнішого депутата в цій країні",

– запропонував Самойленко.

Для підготовки до цього "чесного та незалежного протистояння" Самойленко пообіцяв Гуріну 2 місяці підготовки та закликав нардепа погодитися аби бодай раз у житті підтвердити, що для нього "принциповість важливіша за комфорт".

Щоправда, сам народний обранець одразу відкинув можливість подібного видовища, сухо відписавши:

Дякую за пропозицію, але я не граю в ігри.

Навіть тут депутат розчарував власний електорат, залишивши їх без, ймовірно, доволі кумедної трансляції.

