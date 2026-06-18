Half-Life 3 зачекає – очільник Valve придбав розкішний маєток за понад 70 мільйонів доларів

У мережі з'явилася інформація про нещодавню дороговартісну покупку легендарного Гейба Ньюелла. Як виглядає новий маєток очільника Valve – у матеріалі.

"Батько" Steam придбав собі "невеличку" нерухомість у Флориді, інформує WSJ.

Варте уваги Після хвилі критики Rockstar зробила те, чого власники GTA V вимагали роками

Розкішне життя Гейба

Статки "Габена" оцінюються у 9,5-10 мільярдів доларів, повідомляє BOAT, і легендарний розробник відеоігор абсолютно не цурається їх витрачати.

Найсвіжішою покупкою Ньюелла став приголомшливий маєток на березі моря в Маналапані, що у штаті Флорида. Як повідомляється, площа резиденції понад 1 858 квадратних метрів, а розташована вона на ділянці у понад 85 соток. Обійшлося придбання у 70,8 мільйонів доларів.

Тут є все для "комфортного" проживання: від відкритого басейну до власної пристані. Загалом будинок є ідеальним для великого "фаната" моря, яким є очільник Valve, адже має власний тунель, що з'єднує його з океаном через приватний пляж.

Детальніше роздивитися нову оселю Гейба можна завдяки відео-огляду від компанії Premier Estate Properties, яким та поділилася на YouTube ще в 2020 році.

Огляд нової нерухомості "Габена": дивіться відео

Останніми роками Ньюелл фактично жив "на воді", майже не покидаючи палуби своїх яхт. Як розповідав він сам, одним з незмінних щоденних ритуалів є пірнання з аквалангом, іноді навіть кілька разів за добу.

Однак і крім цього Гейб має чим зайнятися. Зокрема флагман його "флоту" під назвою Leviathan має бортову лікарню, лабораторію, спа-центр і, звичайно ж, купу ігрових кімнат.

Найбільша яхта Ньюелла / Фото Oceanco

Отож, за таких умов життя, те що мільйони геймерів очікують на Half-Life 3 чи якісь зміни у Dota 2 чи CS 2 – навряд аж надто хвилює гендиректора Valve.