Учені дослідили вплив кіберспорту на самих гравців: у них погані новини

Сучасний кіберспорт давно переріс статус звичайної розваги, перетворившись на індустрію з мільярдними оборотами. Проте за блиском золотих медалей та світовою славою ховається зворотний, значно темніший бік успіху – колосальний тиск, який буквально випалює молодих гравців зсередини.

Зворотний бік віртуальної слави

Тривалий час кіберспорт сприймали як легкий шлях до визнання, але сьогодні ситуація кардинально змінилася. Масштабні змагання вимагають від учасників неймовірної концентрації, а коли на кону стоїть престиж цілої держави, напруга сягає критичної межі, пише Insider Gaming.

Науковці з Університету Стірлінга провели перше у своєму роді дослідження, присвячене вивченню психологічного тиску серед членів національних збірних.

Фахівці поспілкувалися з південнокорейськими кіберспортсменами, які представляли свою країну на Азійських іграх 2022 року в Китаї. Аналіз їхніх відповідей виявив критичний рівень емоційного виснаження. Попри колосальну гордість від представлення своєї батьківщини, люди зазнали неймовірного психологічного тиску. Вони захищали не просто кольори конкретного клубу чи спонсора, а честь своєї держави.

Кіберспорт переживає вирішальний період у своїй історії. Оскільки його дедалі більше визнають у міжнародній спортивній системі, гравці вже не просто змагаються за себе чи свої команди – вони представляють свої країни на одній із найбільших спортивних арен світу. Наше дослідження показує, що хоча це приносить величезну гордість і визнання, воно також створює значні психологічні вимоги,

– прокоментував доцент Університету Стірлінга доктор Хі Джунг Хонг

Він додає, що якщо кіберспорт має намір продовжувати своє стрімке зростання як міжнародний спорт, тоді управління, добробут гравців і підтримка психічного здоров'я повинні розвиватися разом із ним.

Потрібні зміни

Подолання подібних викликів вимагає повної перебудови системи тренувань. На щастя, сучасні кіберспортивні організації поступово відмовляються від застарілих стереотипів про нездорових геймерів, які цілими днями сидять під замком.

Сьогодні професійні клуби залучають до роботи тренерів з розвитку, фізичних інструкторів, спортивних терапевтів та психіатрів, щоб тримати тіло й розум спортсменів у тонусі. На великих турнірах організатори дедалі частіше пропонують психологічну підтримку, медичні послуги, медіакоучинг та детальний аналіз виступів. Гравці фактично зрівнялися у статусі з атлетами традиційних видів спорту.

Результати цього дослідження сформували потужну базу доказів, на яку тепер можуть спиратися уряди країн, організатори турнірів та розробники правил. Це допоможе створити стабільне майбутнє, орієнтоване на захист самих гравців, та полегшить молодим талантам їхній шлях до вершин слави.