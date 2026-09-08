Обратная сторона виртуальной славы

Долгое время киберспорт воспринимался как легкий путь к признанию, но сегодня ситуация кардинально изменилась. Масштабные соревнования требуют от участников невероятной концентрации, а когда на кону стоит престиж целого государства, напряжение достигает критической отметки, пишет Insider Gaming.

Ученые из Университета Стерлинга провели первое в своем роде исследование, посвященное изучению психологического давления среди членов национальных сборных.

Специалисты пообщались с южнокорейскими киберспортсменами, представлявшими свою страну на Азиатских играх 2022 года в Китае. Анализ их ответов выявил критический уровень эмоционального истощения. Несмотря на огромную гордость от представления своей родины, люди испытывали невероятное психологическое давление. Они защищали не просто цвета конкретного клуба или спонсора, а честь своего государства.

Киберспорт переживает решающий период в своей истории. Поскольку он получает все большее признание в международной спортивной системе, игроки уже не просто соревнуются за себя или свои команды – они представляют свои страны на одной из крупнейших спортивных арен мира. Наше исследование показывает, что, хотя это приносит огромную гордость и признание, оно также создает значительные психологические нагрузки,

– прокомментировал доцент Университета Стирлинга доктор Хи Джунг Хонг

Он добавляет, что если киберспорт намерен продолжать свой стремительный рост как международный вид спорта, то управление, благополучие игроков и поддержка психического здоровья должны развиваться вместе с ним.

Необходимы изменения

Преодоление подобных вызовов требует полной перестройки системы тренировок. К счастью, современные киберспортивные организации постепенно отказываются от устаревших стереотипов о нездоровых геймерах, которые целыми днями сидят взаперти.

Сегодня профессиональные клубы привлекают к работе тренеров по развитию, физических инструкторов, спортивных терапевтов и психиатров, чтобы поддерживать тело и ум спортсменов в тонусе. На больших турнирах организаторы все чаще предлагают психологическую поддержку, медицинские услуги, медиа-коучинг и подробный анализ выступлений. Игроки фактически сравнялись по статусу с атлетами традиционных видов спорта.

Результаты этого исследования сформировали мощную доказательную базу, на которую теперь могут опираться правительства стран, организаторы турниров и разработчики правил. Это поможет создать стабильное будущее, ориентированное на защиту самих игроков, и облегчит молодым талантам их путь к вершинам славы.