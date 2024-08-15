NAVI запустила кіберспортивну академію, а тепер оголошує майбутніх учасників
Джерело:Natus Vincere
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere, також відома як NAVI, ще в липні оголосила про створення кіберспортивної академії разом із компанією Visa. Мета – залучити молодь до професійного кіберспорту, а також знайти нові таланти, які в майбутньому поповнять основні склади команд.
Як це буде
Академія була створена для набору гравців CS2 у NAVI Youth. Це офіційна команда, що складається з молодого покоління людей, які мають високі рейтинги перемог у грі. Відбір проходить у три етапи, а участь у ньому могли брати кандидати віком від 14 до 17 років.
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- Першим етапом процесу є сам відбір. Увагу звертали на вміння кандидатів, тобто їхні навички в грі.
- Після цього гравці пройшли тритижневе онлайн-змагання.
- 10 найкращих гравців відправляться до Берліна на NAVI BootCamp, де на них чекає робота з професійними тренерами.
Нарешті, п'ятеро фіналістів приєднаються до NAVI Youth.
Як зазначила організація на своєму сайті, етап відбору кращої десятки до NAVI Visa Academy завершено. Ось повний список:
- Ростислав N0rths Живун. Україна.
- Артем mad1nho Турлюн. Україна.
- Назар kodak Бучма. Україна.
- Даніл Yoki Істомін. Україна.
- Володимир mzay Іогарчьов. Україна.
- Пенч Balage Балаж. Угорщина.
- Лука-Адріан Luca39 Гаврілут. Румунія.
- Віктор ad3r Вількойц. Польща.
- Ендрю AJ Джейсон. Німеччина
- Нікі Сакарі Cliqq Kinnunen. Фінляндія.
Зазначається, що тренування в Берліні вже почалися.
Як можна зрозуміти, на NAVI Youth їхня кар'єра не зупиниться. Гравці мають всі шанси через кілька років замінити нинішніх учасників головної команди з CS2, якщо хтось вирішить завершити кар'єру або перейти в іншу команду.