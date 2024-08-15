NAVI запустила кіберспортивну академію, а тепер оголошує майбутніх учасників

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere, також відома як NAVI, ще в липні оголосила про створення кіберспортивної академії разом із компанією Visa. Мета – залучити молодь до професійного кіберспорту, а також знайти нові таланти, які в майбутньому поповнять основні склади команд.

Як це буде

Академія була створена для набору гравців CS2 у NAVI Youth. Це офіційна команда, що складається з молодого покоління людей, які мають високі рейтинги перемог у грі. Відбір проходить у три етапи, а участь у ньому могли брати кандидати віком від 14 до 17 років.

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Першим етапом процесу є сам відбір. Увагу звертали на вміння кандидатів, тобто їхні навички в грі.

Після цього гравці пройшли тритижневе онлайн-змагання.

10 найкращих гравців відправляться до Берліна на NAVI BootCamp, де на них чекає робота з професійними тренерами.

Нарешті, п'ятеро фіналістів приєднаються до NAVI Youth.

Як зазначила організація на своєму сайті, етап відбору кращої десятки до NAVI Visa Academy завершено. Ось повний список:

Ростислав N0rths Живун. Україна.

Артем mad1nho Турлюн. Україна.

Назар kodak Бучма. Україна.

Даніл Yoki Істомін. Україна.

Володимир mzay Іогарчьов. Україна.

Пенч Balage Балаж. Угорщина.

Лука-Адріан Luca39 Гаврілут. Румунія.

Віктор ad3r Вількойц. Польща.

Ендрю AJ Джейсон. Німеччина

Нікі Сакарі Cliqq Kinnunen. Фінляндія.

Зазначається, що тренування в Берліні вже почалися.

Як можна зрозуміти, на NAVI Youth їхня кар'єра не зупиниться. Гравці мають всі шанси через кілька років замінити нинішніх учасників головної команди з CS2, якщо хтось вирішить завершити кар'єру або перейти в іншу команду.