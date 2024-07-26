Це рішення називають історичною віхою у світі кіберспорту, адже ніколи досі ця сфера не була визнана на такому високому рівні. Тепер, через майже два тижні після оголошення, ми нарешті знаємо, які дисципліни будуть фігурувати на Олімпіаді у 2025 році.

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Усі ігри на кіберспортивній Олімпіаді 2025 року

Хоча на Олімпіаді буде представлено багато популярних кіберспортивних ігор, чимало з тих проєктів, по яких проходять масштабні турніри, не потрапили до програми. Перш за все, всі шутери були виключені зі змагань. Це означає, що такі найменування, як Call of Duty, Fortnite, Valorant, Counter-Strike та інші, ми не побачимо на сцені та на наших екранах.

Але є ще чимало інших популярних ігор, які будуть включені до програми. Серед них такі:

League of Legends . Це одна з головних ігор на арені кіберспорту. Вона конкурує з DOTA 2, яку чомусь не включили до списку. Гра має величезну фан-базу, багато команд та знаменитих на весь світ гравців.

. Це одна з головних ігор на арені кіберспорту. Вона конкурує з DOTA 2, яку чомусь не включили до списку. Гра має величезну фан-базу, багато команд та знаменитих на весь світ гравців. Rocket League . Гра вийшла у 2015 році й зараз належить компанії Epic Games. Ця популярна автофутбольна гра є хітом багато років і вже деякий час є змагальним кіберспортом на великих турнірах.

. Гра вийшла у 2015 році й зараз належить компанії Epic Games. Ця популярна автофутбольна гра є хітом багато років і вже деякий час є змагальним кіберспортом на великих турнірах. Street Fighter . Будучи однією з перших кіберспортивних ігор, Street Fighter продовжує зростати серед фанатів по всьому світу. Зовні файтинг може здатися простим, але механіки, що лежать в основі цієї гри, роблять її такою ж складною та конкурентною, як і будь-який інший кіберспорт. Street Fighter вимагає від гравців практики та звикання до навичок конкретного персонажа. Це робить змагання набагато цікавішими, оскільки кожен популярний кіберспортсмен має конкретного персонажа, якого він обирає для гри.

. Будучи однією з перших кіберспортивних ігор, Street Fighter продовжує зростати серед фанатів по всьому світу. Зовні файтинг може здатися простим, але механіки, що лежать в основі цієї гри, роблять її такою ж складною та конкурентною, як і будь-який інший кіберспорт. Street Fighter вимагає від гравців практики та звикання до навичок конкретного персонажа. Це робить змагання набагато цікавішими, оскільки кожен популярний кіберспортсмен має конкретного персонажа, якого він обирає для гри. Tekken . Це ще один файтиг, який конкурує зі Street Fighter, Mortal Kombat та Super Smash Bros. Гра вимагає глибокого знання прийомів персонажа для розробки різних стратегій під час бою

. Це ще один файтиг, який конкурує зі Street Fighter, Mortal Kombat та Super Smash Bros. Гра вимагає глибокого знання прийомів персонажа для розробки різних стратегій під час бою iRacing . Неможливо провести масштабний кіберспортивний турнір, не включивши в нього якусь гоночну гру. Розроблена компанією Microsoft, iRacing є чимось на кшталт далекого родича Flight Simulator, але у світі машин. Граючи за допомогою справжнього рульового контролера, iRacing занурює гравців у реалістичні гоночні сценарії.

. Неможливо провести масштабний кіберспортивний турнір, не включивши в нього якусь гоночну гру. Розроблена компанією Microsoft, iRacing є чимось на кшталт далекого родича Flight Simulator, але у світі машин. Граючи за допомогою справжнього рульового контролера, iRacing занурює гравців у реалістичні гоночні сценарії. NBA 2K . Будучи однією з найбільших спортивних ігор у кіберспорті, ця гра дозволяє гравцям грати як професійні баскетболісти, змушуючи їх обирати різні тактики та стратегії у протистоянні з іншими командами. Протягом останніх півтора десятиліття NBA 2K значно зросла у світі кіберспорту. Фактично, щороку виходить нова гра. Оскільки баскетбол вже є частиною регулярних Олімпійських ігор, наявність відеоігрової версії цього виду спорту також була неминучою.

. Будучи однією з найбільших спортивних ігор у кіберспорті, ця гра дозволяє гравцям грати як професійні баскетболісти, змушуючи їх обирати різні тактики та стратегії у протистоянні з іншими командами. Протягом останніх півтора десятиліття NBA 2K значно зросла у світі кіберспорту. Фактично, щороку виходить нова гра. Оскільки баскетбол вже є частиною регулярних Олімпійських ігор, наявність відеоігрової версії цього виду спорту також була неминучою. FIFA. Оскільки футбол є найбільшим видом спорту у світі, FIFA (зараз відома як EA Sports FC) здається найкращою спортивною грою для включення в Олімпійські ігри з кіберспорту. Франшиза зайняла міцну позицію в ігровому світі за багато років існування.

Точні дата й місце проведення Ігор поки що невідомі.