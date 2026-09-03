Хто очолює список бажаних спаринг-партнерів

Коли зайшла мова про найкращих опонентів для тренувань, гравці найчастіше згадували клуби Team Vitality та FURIA за їхній серйозний і професійний підхід до справи. Спільні спаринги допомагають підтримувати оптимальну ігрову форму, пише Pley.

Кіберспортсмени високо оцінили бразильський колектив FURIA, оскільки матчі проти нього завжди проходять у надзвичайно складній боротьбі. Окрім цього, Юстінас "jL" Лекавічус, який раніше грав за NAVI, виділив команду MOUZ за стабільність, зауваживши, що ці гравці ніколи не дозволяють собі легковажності під час спарингів.

Ще один колектив, який заслуговує на увагу, – Vitality:

Vitality завжди ставиться до цього серйозно,

– прокоментував Юстінас "jL" Лекавічус, який зараз тимчасово й сам виступає як стенд-ін за Team Vitality.

Для елітних складів головною метою є максимальна симуляція умов реального турнірного матчу. Україно-ізраїльський гравець Микита "HeavyGod" Мартиненко каже, що ігри проти лідерів сцени дають чітке бачення майбутніх офіційних протистоянь.

Проте капітан NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнен розповів про певні тактичні хитрощі: іноді лідери навмисно уникають спарингів із тими суперниками, з якими незабаром мають зійтися в межах одного групового етапу.

Тренування проти команд з першої п'ятірки зазвичай проходять дуже добре, а реалізм гри дуже схожий на те, що відбувається в офіційних матчах,

– додав кіберспортсмен Марекс "YEKINDAR" Галінскіс.

Через таку обережність топ-колективи часто шукають партнерів поза межами першої десятки світового рейтингу. Найчастіше їм доводиться практикуватися з командами з топ-20, оскільки розклад офіційних подій обмежує доступність інших елітних суперників.