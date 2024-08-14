Найуспішніші кіберспортсмени в історії: хто вони та скільки заробили

Кіберспорт – це далеко не про розваги та розслаблену гру ввечері з друзями. Для професійних гравців це сотні годин тренувань, недоспані ночі й нервові турніри, де час іде на секунди, а одна дрібна помилка може коштувати першого місця й мільйонів доларів. Але все ж вершин досягають цілі команди й окремі гравці. Хто вони?

Найкращі кіберспортивні гравці

Для початку слід розібратися, що можна вважати успіхом. Звання одного з найкращих у кіберспорті залежить від здобутих титулів і грошових прибутків, які виборюються на масштабних турнірах. Звісно ж, усе це є прямим наслідком умінь, які своєю чергою можна отримати лише наполегливою працею.

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То хто ж найкращий?

5. Topson

Топіас "Topson" Таавіцайнен – фінський гравець у Dota 2, який зараз виступає за Tundra Esports. Він неодноразово ставав першим на міжнародних турнірах, а нещодавно посів четверте місце на Riyadh Masters 2024. Йому 30 років і він вже деякий час утримує звання одного з найкращих і найуспішніших кіберспортсменів усіх часів.

Дисципліна, у якій він змагається, підкорила світ кіберспорту, коли мова йде про призові фонди та успіх, тож не дивно, що саме Dota принесла йому 5,85 мільйона доларів прибутку.

4. Ceb

На четвертому місці в рейтингу найуспішніших кіберспортсменів усіх часів — ще один гравець у Dota 2. Себастьян "Ceb" Дебс уперше почав брати участь у змаганнях у 2011 році і є одним з найбільш титулованих гравців на сцені. Його багаторазові перемоги на The International – це лише невелика частина перших місць, які він має за плечима.

Наразі Себ продовжує брати участь у змаганнях як член і співзасновник OG.

Він заробив 5,95 мільйона доларів.

3. Ana

Ще один гравець у Dota 2 і товариш по команді двох наступних фігурантів списку Анатан Фам зарекомендував себе як один з найвидатніших кіберспортсменів усіх часів завдяки численним чемпіонським титулам та високим призовим заробіткам. Змагальний гравець переїхав з Мельбурна до Шанхаю у 2015 році, щоб розвивати свою кар'єру.

Хоча формально Ana вже на пенсії, його незліченну кількість разів бачили на змаганнях за останні кілька років, а це означає, що він ще не відпустив гру.

За свою кар'єру він заробив 6,02 мільйона доларів.

2. JerAx

Джессі "JerAx" Вайнікка – ще один фінський кіберспортсмен з Dota 2, який посідає друге місце в історії кіберспорту за сумою заробітку – 6,48 мільйона доларів.

Він виграв два титули на The International (у 2018 та 2019 роках), а також посідав перші місця на інших великих турнірах протягом багатьох років.

Наразі JerAx не перебуває на сцені Dota 2 після того, як у 2022 році пішов з Team Liquid.

1. N0Tail

Ні для кого не секрет, що Йохан "N0Tail" Сундштайн — один з найсильніших кіберспортсменів усіх часів. Він також грає у Dota 2 й утримує перше місце за рівнем заробітку в кіберспорті – 7,18 мільйона доларів.

Геймер двічі поспіль ставав чемпіоном The International разом із JerAx.

Хоча віднедавна він більше займається бізнесом, N0Tail стверджує, що не полишає змагань і може повернутися до них у будь-який момент.