Esports World Cup почався 3 липня й триватиме до 25 серпня 2024 року. Він пропонує змагання в 21 грі черед 500+ команд, які зібрали понад 1500 кіберспортсменів. Загальний призовий фонд становить 60 мільйоінв доларів.
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Розклад ігор
Завершиться все масштабною подією, до якої лишається зовсім трохи. Деякі ігри ще навіть не розпочалися, що робить останні два тижні важливими для змагань. Ось детальний розклад останніх двох тижнів Кубка світу з кіберспорту.
Які ігри ми побачимо:
- Starcraft 2.
- Modern Warfare 3.
- FC24.
- Tekken 8.
- PUBG: Battlegrounds.
- Rocket League.
- ESL R1.
Тиждень 1:
13 серпня 2024 року.
- Starcraft 2: Груповий етап.
14 серпня 2024 року.
- Starcraft 2: Груповий етап.
- Modern Warfare 3: Груповий етап.
- FC24: Груповий етап.
15 серпня 2024 року:
- Starcraft 2: Груповий етап.
- Modern Warfare 3: Груповий етап.
- FC24: Груповий етап.
16 серпня 2024 року:
- Starcraft 2: Knockout.
- Modern Warfare 3: Чвертьфінал.
- FC24: Груповий етап і Resurrection Stage.
17 серпня 2024:
- Starcraft 2: Півфінали та Гранд-фінал.
- Modern Warfare 3: Півфінали та Гранд-фінал.
- FC24: Плей-офф та Гранд-фінал.
Команда зі Швеції The Alliance / Фото Esports World Cup
Тиждень 2:
20 серпня 2024 року:
- Tekken 8: Груповий етап – Фаза 1.
- PUBG: Battlegrounds: Груповий етап.
21 серпня 2024 року:
- Rocket League: Груповий етап.
- ESL R1: Груповий етап та Гранд-фінал – Drive.
- PUBG: Battlegrounds: Груповий етап.
- Tekken 8: Груповий етап — Фаза 1 і Груповий етап — Фаза 2.
22 серпня 2024 року:
- Rocket League: Груповий етап.
- ESL R1: Груповий етап – Team.
- PUBG: Battlegrounds: Груповий етап.
- Tekken 8: Груповий етап – Фаза 2, Плей-офф та Гранд-фінал.
23 серпня 2024 року:
- PUBG: Battlegrounds: Фінал.
- Rocket League: Груповий етап.
- ESL R1: 2nd Chance Group – Team.
24 серпня 2024:
- Rocket League: Плей-офф, Гранд-фінал.
- PUBG: Battlegrounds: Фінал.
- ESL R1: Гранд-фінал — Team.