Кубок світу з кіберспорту, який проходить прямо зараз у Саудівській Аравії, – це "багатожанрове змагання", розраховане "як на професійних кіберспортсменів, так і на геймерів-ентузіастів", кажуть самі організатори. Хоча не всі дисципліни є трендовими й популярними сьогодні, цей турнір пропонує чи не найбільший призовий фонд у кіберспорті.