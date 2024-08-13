Esports World Cup начался 3 июля и продлится до 25 августа 2024 года. Он предлагает соревнования в 21 игре среди 500+ команд, которые собрали более 1500 киберспортсменов. Общий призовой фонд составляет 60 миллионов долларов.

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Расписание игр

Завершится все масштабным событием, до которого остается совсем немного. Некоторые игры еще даже не начались, что делает последние две недели важными для соревнований. Вот подробное расписание последних двух недель Кубка мира по киберспорту.

Какие игры мы увидим:

Starcraft 2.

Modern Warfare 3.

FC24.

Tekken 8.

PUBG: Battlegrounds.

Rocket League.

ESL R1.

Неделя 1:

13 августа 2024 года.

Starcraft 2: Групповой этап.

14 августа 2024 года.

Starcraft 2: Групповой этап.

Modern Warfare 3: Групповой этап.

FC24: Групповой этап.

15 августа 2024 года:

Starcraft 2: Групповой этап.

Modern Warfare 3: Групповой этап.

FC24: Групповой этап.

16 августа 2024 года:

Starcraft 2: Нокаут.

Modern Warfare 3: Четвертьфинал.

FC24: Групповой этап и Resurrection Stage.

17 августа 2024 года:

Starcraft 2: Полуфиналы и Гранд-финал.

Modern Warfare 3: Полуфиналы и Гранд-финал.

FC24: Плей-офф и Гранд-финал.



Команда из Швеции The Alliance / Фото Esports World Cup

Неделя 2:

20 августа 2024 года:

Tekken 8: Групповой этап – Фаза 1.

PUBG: Battlegrounds: Групповой этап.

21 августа 2024 года:

Rocket League: Групповой этап.

ESL R1: Групповой этап и Гранд-финал – Drive.

PUBG: Battlegrounds: Групповой этап.

Tekken 8: Групповой этап — Фаза 1 и Групповой этап — Фаза 2.

22 августа 2024 года:

Rocket League: Групповой этап.

ESL R1: Групповой этап – Team.

PUBG: Battlegrounds: Групповой этап.

Tekken 8: Групповой этап – Фаза 2, Плей-офф и Гранд-финал.

23 августа 2024 года:

PUBG: Battlegrounds: Финал.

Rocket League: Групповой этап.

ESL R1: 2nd Chance Group – Team.

24 августа 2024 года: