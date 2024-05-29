Як отримати максимум від графіки у новій Senua's Saga: Hellblade II

Hellblade II вийшла 21 травня 2024 року для Xbox і ПК. Гра отримує схвальні відгуки за свою атмосферу, наповнення й сюжет. Але особливої похвали заслуговує візуальна складова, зокрема графіка, яка по-особливому розкривається на комп’ютері з достатньою потужністю, іноді даючи вам практично фотореалістичний рівень деталізації. Ось як витиснути з цього максимум.

Якщо ви хочете налаштувати гру на власний смак, трохи покращити графіку, усунути проблеми частоти кадрів і дивний візуальний артефакт, який малює чорні крапки на обличчях, ось кілька порад про те, що з цим можна зробити.

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Драйвер

Перш за все, переконайтеся, що драйвери вашої відеокарти оновлені. Якраз напередодні виходу Hellblade 2 компанія Nvidia випустила новий драйвер спеціально для покращення продуктивності відеокарт у грі Senua's Saga. Навіть якщо у вас немає відеокарти Nvidia, переконайтеся, що ваші драйвери від виробника оновлені.

Налаштування графіки

Перед запуском гри варто зануритись у налаштування графіки. Традиційно у розділі "Налаштування" – "Графіка" ви знайдете низку налаштувань, з яких варто почати, а також вимірювач продуктивності у верхньому правому куті екрана, який буде зрозумілий і без пояснень.

Якщо ви не звикли читати подібні лічильники, вам варто звернути увагу на розділ "Кадри" і панель відеопам'яті. Перший показує, скільки кадрів у секунду ви отримуєте (FPS). Hellblade приділяє значно більше уваги оповіді, а битви тут не настільки стрімкі й карколомні, тому 30 кадрів на секунду дають пристойний досвід. Однак 60 кадрів і вище, звісно ж, ще більше покращать ваш досвід, якщо ваше це залізо дозволяє.

Наступне, з чим ви захочете попрацювати, — це вибір апскейлера, який залежить від вашої відеокарти.

Користувачам AMD варто використовувати FSR3.

Тим, хто користується технологією Nvidia – DLSS.

Судячи з відгуків, які можна знайти в мережі, альтернативи не слід використовувати без крайньої потреби.

Затінення зі змінною швидкістю зменшує кількість зусиль, які витрачає ваш графічний процесор на рендеринг малопомітних ділянок екрана. Зазвичай це призводить до покращення продуктивності при менш помітному зниженні візуальної точності. Натиснувши на "Додаткові параметри" у налаштуваннях графіки, ви відкриєте спадне меню, де зможете налаштувати цей параметр відповідно до ваших уподобань і продуктивності вашого комп'ютера.

У Hellblade 2 немає спеціального інструмента для тестування, але найближчим до нього є "Попередній перегляд", який активується натисканням клавіші пробіл або кнопки меню на контролері. Це витягне меню назад, щоб показати сцену з головною героїнею, листям, будівлею позаду та іншими елементами. Ви можете перемикатися між різними рівнями якості для певних налаштувань, щоб побачити ефект у реальному часі.

Ось як виглядає "Попередній перегляд": дивіться відео

До речі: якщо під час гри перейти до налаштувань графіки і вибрати опцію "Попередній перегляд", то замість неї буде показано активну сцену.

Це хороший спосіб усунути певні проблеми, які можуть виникати під час окремих моментів гри Hellblade 2. Однак змінювати ці налаштування все ж краще перед завантаженням у гру, оскільки опція попереднього перегляду в головному меню показує більше руху, ніж під час гри.

Ось, що пише оглядачка Kotaku Клер Джексон: "З мого досвіду, я вважаю, що постобробку, ефекти, відображення, текстури, відстань огляду і листя варто підняти до високих значень. Відображення, зокрема, я вважаю, що варто підняти до високого рівня. Все інше я залишила на середньому рівні, але ваші результати й уподобання можуть відрізнятися".

FPS у реальному часі

Гра має вбудовану можливість відслідковування частоти кадрів, яку ви знайдете, перейшовши в Налаштування – Додаткові налаштування – Показати FPS. В одному з кутів екрана з'явиться лічильник частоти кадрів, і ви зможете налаштувати його прозорість і колір тексту. Оскільки в Hellblade 2 завжди є постійні смужки повідомлень, лічильник FPS не повинен сильно відволікати. І він може допомогти вам зрозуміти, наскільки добре працює ваша система.

Чорні крапки на обличчях персонажів

Існує ймовірність, що ви можете зіткнутися з невеликим візуальним багом у Hellblade 2, який може попсувати вам враження від гри, а саме чорні крапки на обличчях персонажів. Вони з'являтимуться під час ігрового процесу та в кат-сценах.

Ця проблема усувається після оновлення відеокарти Nvidia до останнього драйвера, про що ми говорили на самому початку. Крім того, може допомогти підвищення параметра "Ефекти" до рівня "Високий".

Трейлер Senua’s Saga: Hellblade II: дивіться відео