Саме в десяту річницю файтингу, улюбленого фанатами, розробник Iron Galaxy анонсував Killer Instinct: Anniversary Edition – нову версію відомої гри, яка містить серйозні візуальні оновлення та налаштування балансу для списку з 29 ігрових персонажів.

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Killer Instinct: Anniversary Edition

Після 17-річної перерви Microsoft перезапустила франшизу з Killer Instinct на Xbox One. Перезавантаження продовжиться, щоб побачити три сезони оновлень контенту, а також кілька додаткових персонажів.

Навіть через десятиліття гра зберегла відданих шанувальників, завдяки яким файтинг час від часу був популярним у соціальних мережах. Запал аудиторії зрештою призвів до оголошення, а тепер і до запуску ювілейного видання гри.

Ювілей гри Killer Instinct: дивіться відео

Менш ніж через тиждень після анонсу Killer Instinct: Anniversary Edition гра була запущена, і як додатковий сюрприз, вона приєдналася до бібліотеки Xbox Game Pass. Сам запуск є сюрпризом, оскільки дату випуску було оголошено вчора, і його включення в Xbox Game Pass є дуже приємною несподіванкою для шанувальників і передплатників.

До слова, гра доступна також і на Steam. Оригінальна Killer Instinct доступна зовсім безкоштовно, а ось за Anniversary Edition доведеться заплатити 600 гривень.