Гру вже встигли видалити з магазинів мобільних застосунків. Це знаменує кінець майже десятиліття Kim Kardashian: Hollywood – популярної мобільної гри, яка зібрала мільйони гравців і принесла знаменитості величезний дохід.

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Кім Кардашян закриває свою гру

Хоча Кім Кардашьян відома передовсім не своєю ігровою діяльністю, запуск її мобільної гри Kim Kardashian: Hollywood у 2014 році шанувальники зустріли з величезним захватом.

Kim Kardashian: Hollywood загалом завантажили понад 42 мільйони разів. Лише в перші два роки після запуску гри геймери сумарно провели в ній понад понад 35 тисяч років.

Ця мобільна гра дозволяє гравцям створити власного персонажа та почати свій шлях до слави, виконуючи різноманітні завдання та зустрічаючись зі знаменитостями, коли вони набувають популярності.

Трейлер гри Kim Kardashian: Hollywood – дивіться відео

Майже через десять років після першого випуску Kim Kardashian: Hollywood остаточно закриється 8 квітня. Гру вже видалено з магазинів додатків iOS і Google Play, тому нові гравці більше не зможуть зіграти в неї перед остаточним припиненням роботи серверів.

Сама Кім Кардашян оголосила про завершення своєї мобільної гри, подякувавши своїм шанувальникам за підтримку. Знаменитість заявила, що "їй час зосередити цю енергію на інших пристрастях".