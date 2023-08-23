Кінь навчився літати: фанат Red Dead Redemption показав кумедний баг

Одна з причин, чому ігри серії Red Dead досі залишаються популярними – це їхні кумедні баги. Шанувальники часто діляться в соцмережах курйозними ситуаціями, що виникають під час гри.

Цього разу геймер показав ще один несподіваний поворот подій, коли його кінь почав поводитися наче дирижабль, почавши розсікати повітря.

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Кумедний баг Red Dead Redemption

Red Dead Redemption нещодавно вийшла для PS4 і Nintendo Switch, розвіявши надії на належний ремастер гри, якого так хотіли багато шанувальників. Схоже, на більш сучасних платформах гра працює доволі добре, та деякі проблеми все ж іноді виникають.

Геймер показав відео, як його кінь застряг у положенні, коли під час бігу лише його передні ноги торкаються землі. Спершу задні ноги коня все ще виконують анімацію бігу, хоча й із низькою частотою кадрів, але ця дія швидко припиняється, і далі кінь просто біжить у повітрі.

Додаткових ефектів додає той факт, що кінь крутиться в повітрі, поки гравець намагається маневрувати. Сам Джон Марстон фактично час від часу летить на коні спиною вперед.