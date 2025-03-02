Зоряне небо у Kingdom Come: Deliverance 2 вразить вас неймовірною увагою до деталей
- У Kingdom Come: Deliverance 2 використовуються реальні зіркові карти для відображення нічного неба, включаючи сузір'я та Полярну зорю.
- Ця увага до деталей допоможе гравцям орієнтуватися в новому "Hardcore Mode", де астрономія стане важливим навиком.
- Розробник Тобіас Штольц-Цвіллінг підтвердив, що створення точного зоряного неба було початковою метою команди.
Розробник Kingdom Come: Deliverance 2 з Warhorse Studios вразив геймерів інформацією про створення зірок та неба для хітової середньовічної RPG.
Увага до деталей стала однією з головних чеснот KCD 2 і здавалося б уже не дивує геймерів, одначе один з творців проєкту все ж примудрився вразити фанатів деталлю про зоряне небо в грі, інформує 24 Канал.
Корисно Як прокачати всі навички в Kingdom Come: Deliverance 2
Ці зірки справжні
Один уважний геймер поділився у соцмережі X цікавим спостереженням. Він виявив, що у нічному небі Kingdom Come: Deliverance 2 можна помітити справжні сузір'я, а Полярна зоря фактично вказує на Північ.
Допис став вірусним і його помітив розробник гри Тобіас Штольц-Цвіллінг (під ніком sir Tobi, – ред.) та розповів, що це була початкова мета команди.
Ми намагалися знайти точну карту зоряного неба початку літа 1403 року та застосували її в грі,
– поділився він.
Така відданість до найдрібніших елементів ігрового процесу і робить KCD 2 прекрасною грою.
Сам Цвіллінг також написав, що зорі на небі стануть в пригоді при орієнтуванні в оновленому "Hardcore Mode", який має з'явитися в грі приблизно в середині квітня.
В цьому режимі гравці не знатимуть власного розташування на карті світу та муситимуть опиратися на оточення, а отже, астрономія стане в пригоді як ніколи.