Зоряне небо у Kingdom Come: Deliverance 2 вразить вас неймовірною увагою до деталей

Розробник Kingdom Come: Deliverance 2 з Warhorse Studios вразив геймерів інформацією про створення зірок та неба для хітової середньовічної RPG.

Увага до деталей стала однією з головних чеснот KCD 2 і здавалося б уже не дивує геймерів, одначе один з творців проєкту все ж примудрився вразити фанатів деталлю про зоряне небо в грі, інформує 24 Канал.

Корисно Як прокачати всі навички в Kingdom Come: Deliverance 2

Ці зірки справжні

Один уважний геймер поділився у соцмережі X цікавим спостереженням. Він виявив, що у нічному небі Kingdom Come: Deliverance 2 можна помітити справжні сузір'я, а Полярна зоря фактично вказує на Північ.

Допис став вірусним і його помітив розробник гри Тобіас Штольц-Цвіллінг (під ніком sir Tobi, – ред.) та розповів, що це була початкова мета команди.

Ми намагалися знайти точну карту зоряного неба початку літа 1403 року та застосували її в грі,

– поділився він.

Така відданість до найдрібніших елементів ігрового процесу і робить KCD 2 прекрасною грою.

Сам Цвіллінг також написав, що зорі на небі стануть в пригоді при орієнтуванні в оновленому "Hardcore Mode", який має з'явитися в грі приблизно в середині квітня.

В цьому режимі гравці не знатимуть власного розташування на карті світу та муситимуть опиратися на оточення, а отже, астрономія стане в пригоді як ніколи.