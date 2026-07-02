Kingdom Come: Deliverance отримає настільну гру з усіма улюбленими елементами оригіналу

Світ 15-го століття з його суворими реаліями та богемським брудом готується до переїзду на ігрові столи. Розробники популярних інтелектуальних ігор взялися за амбітну задачу – перенести безкомпромісний досвід середньовічного виживання у формат настільної пригоди, де кожна пляма на одязі має значення.

Чого чекати фанатам від настільної Богемії?

Середньовічна епоха знову оживає, але цього разу не на екранах моніторів, а у вигляді масштабної настільної гри. Проєкт Kingdom Come: Deliverance The Board Game обіцяє зберегти ту саму похмуру атмосферу та глибоку симуляцію життя, за які гравці свого часу полюбили оригінальний цифровий проєкт. Про це пише видання GamesRadar. Розробники націлилися на створення максимально реалістичного досвіду, де побутові труднощі стають частиною ігрового процесу.

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Ця масштабна рольова гра, події якої розгортаються в Богемії 15-го століття, виглядає такою ж суворою та насиченою симуляцією, як і відеогра, на якій вона базується,

– прокоментував редактор розділу настільних ігор та сувенірів GamesRadar Бенджамін Ебботт.

Однією з ключових особливостей новинки стане детальна система виживання. Гравцям доведеться постійно полювати, щоб втамувати голод, а також стежити за станом свого спорядження.

Система симуляції йде набагато далі простих показників здоров'я: наприклад, якщо ваш персонаж пройде через "брудні" клітинки на ігровій карті, його одяг забрудниться. Це не просто візуальна деталь, адже неналежний вигляд може призвести до негативних наслідків. Зокрема, гравця можуть просто вигнати з міста, якщо його вбрання буде у жахливому стані. Подібні механіки підкреслюють жорсткість світу, де соціальний статус і фізичне виживання нерозривно пов'язані.

Шлях від селянина до успіху

На відміну від відеогри, де головним героєм був Генрі, у настільній версії гравці візьмуть на себе ролі звичайних селян. Основна мета полягає в тому, щоб пройти шлях від низів до соціального верху за п'ять ігрових днів.

Протягом цього часу учасники виконуватимуть різноманітні завдання, братимуть участь у побічних квестах та працюватимуть на неігрових персонажів (NPC). Проте шлях до перемоги не буде лінійним: спеціальні карти зустрічей постійно додаватимуть несподівані повороти в сюжет, змінюючи плани гравців.

Сюжетна складова гри обіцяє бути надзвичайно глибокою. Автори підготували кілька варіантів розвитку подій, які розгортатимуться на фоні основних пригод. Це гарантує високу реіграбельність, адже кожна нова партія пропонуватиме унікальну історію, що відрізнятиметься від попередньої.

Переможцем стане той, хто набере найбільшу кількість очок до кінця п'ятого ігрового дня.



Настільна гра Kingdom Come: Deliverance / Фото CGE

Зіркова команда розробників

Окрему увагу привертає склад команди, яка працює над проєктом. Видавництво Czech Games Edition (CGE) залучило до створення гри справжніх ветеранів індустрії. Серед них – Влаада Хватіл, автор сучасної класики під назвою Codenames. Разом із ним працює Томаш Голек, який став справжньою зіркою після виходу гри SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence. Минулого року цей проєкт зібрав безліч нагород та отримав схвальні відгуки критиків.

Той факт, що саме вони відповідають за Kingdom Come: Deliverance The Board Game, вже сам по собі є вагомим приводом для інтересу,

– додав Бенджамін Ебботт.

Попри відсутність точної дати релізу, видавець планує випустити гру вже восени 2026 року. Наразі відкрили попередні замовлення безпосередньо у крамниці видавництва Czech Games Edition. Поки що це єдиний надійний спосіб гарантовано отримати копію гри на старті.

Хоча компанія CGE сподівається згодом вивести продукт у широкий роздрібний продаж, конкретних термінів для цього поки не встановили. Поєднання досвідчених дизайнерів та детально опрацьованого ігрового світу робить цю адаптацію однією з найочікуваніших подій у світі настільних ігор найближчого майбутнього.