Чего ждать фанатам от настольной игры "Богемия"?

Средневековая эпоха вновь оживает, но на этот раз не на экранах мониторов, а в виде масштабной настольной игры. Проект Kingdom Come: Deliverance The Board Game обещает сохранить ту же мрачную атмосферу и глубокую симуляцию жизни, за которые игроки в свое время полюбили оригинальный цифровой проект. Об этом пишет издание GamesRadar. Разработчики нацелились на создание максимально реалистичного опыта, где бытовые трудности становятся частью игрового процесса.

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Эта масштабная ролевая игра, события которой разворачиваются в Богемии XV века, выглядит такой же суровой и насыщенной симуляцией, как и видеоигра, на которой она основана,

– прокомментировал редактор раздела настольных игр и сувениров GamesRadar Бенджамин Эбботт.

Одной из ключевых особенностей новинки станет детализированная система выживания. Игрокам придется постоянно охотиться, чтобы утолить голод, а также следить за состоянием своего снаряжения.

Система симуляции выходит далеко за рамки простых показателей здоровья: например, если ваш персонаж пройдет через "грязные" ячейки на игровой карте, его одежда запачкается. Это не просто визуальная деталь, ведь ненадлежащий внешний вид может привести к негативным последствиям. В частности, игрока могут просто выгнать из города, если его одежда будет в ужасном состоянии. Подобные механики подчеркивают суровость мира, где социальный статус и физическое выживание неразрывно связаны.

Путь от крестьянина к успеху

В отличие от видеоигры, где главным героем был Генри, в настольной версии игроки возьмут на себя роли обычных крестьян. Основная цель заключается в том, чтобы за пять игровых дней пройти путь от низов до социального верха.

В течение этого времени участники будут выполнять разнообразные задания, участвовать в побочных квестах и работать на неигровых персонажей (NPC). Однако путь к победе не будет линейным: специальные карты встреч будут постоянно вносить неожиданные повороты в сюжет, меняя планы игроков.

Сюжетная составляющая игры обещает быть чрезвычайно глубокой. Авторы подготовили несколько вариантов развития событий, которые будут разворачиваться на фоне основных приключений. Это гарантирует высокую реиграбельность, ведь каждая новая партия предложит уникальную историю, отличающуюся от предыдущей.

Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество очков к концу пятого игрового дня.



Настольная игра Kingdom Come: Deliverance / Фото CGE

Звездная команда разработчиков

Особое внимание привлекает состав команды, работающей над проектом. Издательство Czech Games Edition (CGE) привлекло к созданию игры настоящих ветеранов индустрии. Среди них – Влаад Хватил, автор современной классики под названием Codenames. Вместе с ним работает Томаш Голек, ставший настоящей звездой после выхода игры SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence. В прошлом году этот проект собрал множество наград и получил восторженные отзывы критиков.

Тот факт, что именно они отвечают за Kingdom Come: Deliverance The Board Game, уже сам по себе является весомым поводом для интереса,

– добавил Бенджамин Эбботт.

Несмотря на отсутствие точной даты релиза, издатель планирует выпустить игру уже осенью 2026 года. В настоящее время открыты предзаказы непосредственно в магазине издательства Czech Games Edition. Пока что это единственный надежный способ гарантированно получить копию игры в день релиза.

Хотя компания CGE надеется впоследствии вывести продукт в широкую розничную продажу, конкретные сроки для этого пока не установлены. Сочетание опытных дизайнеров и тщательно проработанного игрового мира делает эту адаптацию одним из самых ожидаемых событий в мире настольных игр ближайшего будущего.