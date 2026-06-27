Теперь поклонники KCD 2 могут приобрести себе памятный набор конструктора LEGO, сообщает 24 Канал.

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LEGO по мотивам KCD 2?

Разработчики из Warhorse Studios объявили о сотрудничестве с компанией Brickperium с целью выпуска LEGO по мотивам хитовой франшизы Kingdom Come Deliverance.

Последняя не выпускает официальных продуктов LEGO, однако создает неофициальные наборы для популярных игровых франшиз из элементов других оригинальных наборов и дополнительных деталей.

Таким образом, новейшим творением Brickperium стали минифигурки двух главных персонажей из KCD 2 – Ганса Капона и Генри из Скалицы. Об этом Warhorse Studios сообщили в X.

Оба героя получили детализированные версии, оснащенные их знаменитым игровым снаряжением, чтобы каждый поклонник игры безошибочно определил, чья фигурка перед ним.

Геймерские сувениры уже доступны для покупки на сайте Brickperium. Правда, желающим их приобрести придётся выложить немалые деньги.

Ганс Капон оценивается в 56, а Генри – в 53 евро, и это без учёта доставки.

В настоящее время студия Warhorse работает сразу над несколькими проектами, среди которых как продолжение Kingdom Come, так и новая игра по мотивам "Властелина колец".