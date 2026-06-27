С течением времени геймеры не только не забыли о таких легендарных проектах, как Doom и Half-Life 2, но и придумали для себя не угасающий челлендж – запустить их на самых неожиданных "платформах", сообщает 24 Канал.

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Лучшая браузерная игра в мире?

Пока все были шокированы тем, что в Doom теперь можно поиграть даже на Лабубу, культовую игру Valve портировали для обычных браузеров.

Сделал это старшеклассник под ником slqnt, который представил свой проект в соцсети X, сообщив, что работа заняла у него три месяца.

Благодаря энтузиасту любой геймер может зайти на сайт slqnt, скачать несколько файлов и запустить Half-Life 2 во вкладке своего браузера.

Портал быстро стал вирусным и даже "падал" на несколько часов, ведь тысячи игроков со всего мира пытались опробовать творение юного "разработчика".

Некоторым игрокам даже удалось запустить игру в мобильных браузерах. Хотя, конечно, она работала далеко не идеально, поскольку управление оказалось весьма ограниченным, сообщает Dexerto.

В то же время многие поклонники видеоигр уверены, что сайту не суждено просуществовать долго и рано или поздно Valve удалит его, подав жалобу о нарушении авторских прав.

Неизвестно, произойдет ли это, но на всякий случай советуем slqnt не проводить подобных экспериментов с играми Nintendo, чтобы не получить судебный иск.