Kingdom Come: Deliverance готують до релізу на сучасних консолях, але чекати дива не варто

Середньовічна рольова гра Kingdom Come: Deliverance невдовзі може отримати друге дихання на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Згідно з даними перевіреного інформатора, реліз оновленої версії заплановано на початок 2026 року.

Користувачам варто очікувати на пряме перенесення гри з комп'ютерів, яке збігається з восьмою річницею виходу оригінального проєкту від Warhorse Studios, повідомляє 24 Канал з посиланням на інсайдера bertik11 та його публікацію на Reddit.

Дивіться також З'явилися свіжі деталі Bioshock 4 – локація, нові вороги та скриншоти

Чого чекати від оновленої версії Kingdom Come: Deliverance?

Інсайдер, який раніше точно спрогнозував перенесення другої частини гри, поділився подробицями майбутнього порту. За його словами, вихід на сучасних платформах відбудеться в лютому 2026 року. Цілком імовірно, що розробники не робитимуть гучних анонсів, а просто випустять гру у форматі "тіньового релізу".

Технічно версія для PS5 та Xbox Series X/S буде максимально наближена до ПК-варіанту. Проте інсайдер радить не завищувати очікування, оскільки жодних радикальних змін чи ексклюзивного контенту не передбачається – це буде пряме перенесення вже існуючого коду. Автор витоку прямо закликає не будувати ілюзій щодо масштабних оновлень.

Трейлер Kingdom Come Deliverance – дивіться відео:

Оригінальна історія про Генрі вийшла 13 лютого 2018 року на ПК та консолях минулого покоління, а навесні 2024 року дісталася й до Nintendo Switch. За цей час гра встигла завоювати прихильність понад 10 мільйонів гравців та отримати п'ять сюжетних доповнень.

Наразі Warhorse Studios уже завершила підтримку другої частини гри фінальним DLC під назвою Mysteria Ecclesiae. Також ширяться чутки, що наступним великим проєктом чеської студії стане рольова гра у фентезійному сетингу.