Bioshock Infinite вийшла ще понад 10 років тому, тож відтоді фанати культової франшизи знаходяться на "голодному пайку", тим більше, що ніяких офіційних анонсів продовження, яке в мережі іменують Bioshock 4, ще не було, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Варте уваги Аналітики назвали ігри 2025 року, в яких користувачі Steam провели найбільше часу

Якою буде локація наступної Bioshock?

Попри це, усі у світі знають – нова гра в серії перебуває у розробці.

Іноді, в мережі навіть з'являються її деталі, як от інсайдерська інформація, яку вдалося отримати виданню MP1st. Їхнє джерело видало локацію та деякі деталі щодо персонажів майбутньої гри.

Отож, у Bioshock 4 на гравців чекатиме розкішне казино, розташоване десь у снігах Антарктиди. Локація стане наймасштабнішою в історії франшизи й слугуватиме місцем для "великої битви".

Окрім того, на мапі світу буде район під назвою "Солярія" чи то "Соляріс", населений жителями "соляріанцями", які можуть бути як групою провладної еліти, так і звичайними громадянами або навіть ворожою фракцією.

Що стосується персонажів, то джерела MP1st поділилися терміном "Male Flusher", що може бути назвою ворожих NPC на кшталт мутантів (Splicer) з попередніх частин. Також все вказує на повернення речовини, подібної до ADAM, яка даруватиме надприродні здібності.

На додачу, виданню вдалося отримати кілька зображень золотих статуй з гри, деталізація яких натякає, що вони можуть повторювати образ потенційного антагоніста.

Статуї з нової Bioshock/ Фото MP1st

Наразі аналітики індустрії прогнозують, що наступний Bioshock вийде не раніше 2027 року, а більші скептики вважають, що реліз може відбутися навіть пізніше.

Нова інформація збігається з попередніми витоками?