Студія Cloud Chamber має понад 30 відкритих вакансій на які шукають людей для роботи над продовженням популярної серії відеоігор BioShock, повідомляє Games 24.

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Що відомо про наступний BioShock

Завдяки інформації з опису вакантних посад та іншим свідченням в інтернеті, вдалося виокремити кілька цікавих деталей про майбутній проєкт.

Гру вочевидь розробляють на Unreal Engine 5.

Події BioShock 4 відбуватимуться в "новому фантастичному світі" у 1960-х роках, а локацією стане вигадане антарктичне місто під назвою Бореаліс.

На відміну від попередніх частин, цього разу на геймерів чекатиме масштабний відкритий світ, сповнений "історій, орієнтованих на персонажів", а також основних та другорядних місій.

Проєкт включатиме системи "міського натовпу" та "системної племінної екології інколи ворожого ШІ", що б це не означало.

У процесі розробки ігри зазвичай проходять кілька ітерацій, тож першочерговий концепт може суттєво відрізнятися від релізної версії, тому наразі вся ця інформація про BioShock 4 не є остаточною.

Одначе, видається очевидним, що в Cloud Chamber налаштовані використати новий підхід та зробити наступну частину культової серії набагато масштабнішою за попередниць.