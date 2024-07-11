Студія Cloud Chamber має понад 30 відкритих вакансій на які шукають людей для роботи над продовженням популярної серії відеоігор BioShock, повідомляє Games 24.

Варте уваги Словник геймера: що таке "мана" та чому це невіднятний елемент усіх відеоігор з магією

Що відомо про наступний BioShock

Завдяки інформації з опису вакантних посад та іншим свідченням в інтернеті, вдалося виокремити кілька цікавих деталей про майбутній проєкт.

У процесі розробки ігри зазвичай проходять кілька ітерацій, тож першочерговий концепт може суттєво відрізнятися від релізної версії, тому наразі вся ця інформація про BioShock 4 не є остаточною.

Одначе, видається очевидним, що в Cloud Chamber налаштовані використати новий підхід та зробити наступну частину культової серії набагато масштабнішою за попередниць.