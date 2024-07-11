Студия Cloud Chamber имеет более 30 открытых вакансий на которые ищут людей для работы над продолжением популярной серии видеоигр BioShock, сообщает Games 24.
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Что известно о следующем BioShock
Благодаря информации из описания вакантных должностей и другим свидетельствам в интернете, удалось выделить несколько интересных деталей о будущем проекте.
В процессе разработки игры обычно проходят несколько итераций, поэтому первоначальный концепт может существенно отличаться от релизной версии, а значит пока вся эта информация о BioShock 4 не является окончательной.
Однако, кажется очевидным, что в Cloud Chamber настроены использовать новый подход и сделать следующую часть культовой серии гораздо масштабнее предшественниц.