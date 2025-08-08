Чи вдасться BioShock 4 виправдати очікування фанатів?

Розробка BioShock 4, однієї з найочікуваніших ігор у жанрі шутерів від першої особи, зіткнулася з серйозними труднощами. За інформацією журналістів, проєкт нещодавно провалив внутрішню перевірку керівництва 2K, що призвело до значних змін у студії Cloud Chamber. Зокрема, керівниця студії Келлі Гілмор покинула свою посаду, що викликало занепокоєння серед фанатів щодо майбутнього гри. Однак генеральний директор Take-Two Штраус Зельнік у розмові з IGN запевнив, що скасування BioShock 4 не розглядається, пише 24 Канал.

Зельнік зазначив, що "з упевненістю" може підтвердити майбутній вихід гри. Разом із тим він вказує на непростий шлях до цього релізу. За його словами, команда стикається з високими очікуваннями, адже попередні частини серії, створені під керівництвом Кена Левіна, встановили надзвичайно високу планку.

Перша гра BioShock, випущена у 2007 році, завоювала серця гравців завдяки унікальному сетингу підводного міста, глибокій історії та інноваційному ґеймплею.

BioShock Infinite 2013 року додав до цієї формули ще більш амбітну розповідь у небесному місті.

Зельнік підкреслив, що сучасні ігри потребують значно більше часу на розробку через високі вимоги гравців. Вони більше не задовольняються просто хорошими продуктами, а натомість очікують виняткового. Це означає, що BioShock 4 має не лише виглядати технічно досконало, але й пропонувати захопливий ігровий досвід, який перевершить попередників.

Попри труднощі, Take-Two залишається відданою серії. Компанія не розкриває деталей про сетинг чи дату релізу, але відомо, що Cloud Chamber активно працює над проєктом, прагнучи зберегти дух BioShock. Студія зосереджена на створенні нового світу, який має здивувати гравців так само, як і попередні міста. Водночас зміна керівництва та провал внутрішньої перевірки можуть свідчити про необхідність додаткового часу для доопрацювання.

Очікування фанатів залишаються високими, адже серія BioShock відома своєю здатністю поєднувати філософські теми, унікальний дизайн і динамічний ґеймплей. Хоча точної дати релізу поки немає, заява Зельніка дає надію, що Cloud Chamber докладає всіх зусиль, щоб створити гру, гідну своєї спадщини.