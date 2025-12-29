Bioshock Infinite вышла еще более 10 лет назад, поэтому с тех пор фанаты культовой франшизы находятся на "голодном пайке", тем более, что никаких официальных анонсов продолжения, которое в сети именуют Bioshock 4, еще не было, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Какой будет локация следующей Bioshock?

Несмотря на это, все в мире знают – новая игра в серии находится в разработке.

Иногда, в сети даже появляются ее детали, как вот инсайдерская информация, которую удалось получить изданию MP1st. Их источник выдал локацию и некоторые детали относительно персонажей будущей игры.

Итак, в Bioshock 4 игроков будет ждать роскошное казино, расположенное где-то в снегах Антарктиды. Локация станет самой масштабной в истории франшизы и будет служить местом для "большой битвы".

Кроме того, на карте мира будет район под названием "Солярия" или "Солярис", населенный жителями "солярианцами", которые могут быть как группой провластной элиты, так и обычными гражданами или даже враждебной фракцией.

Что касается персонажей, то источники MP1st поделились термином "Male Flusher", что может быть названием вражеских NPC вроде мутантов (Splicer) из предыдущих частей. Также все указывает на возвращение вещества, подобного ADAM, которое будет дарить сверхъестественные способности.

В дополнение, изданию удалось получить несколько изображений золотых статуй из игры, детализация которых намекает, что они могут повторять образ потенциального антагониста.

Статуи из новой Bioshock / Фото MP1st

Сейчас аналитики индустрии прогнозируют, что следующий Bioshock выйдет не раньше 2027 года, а большие скептики считают, что релиз может состояться даже позже.

Новая информация совпадает с предыдущими утечками?