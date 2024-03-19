Оскільки нової офіційної інформації про GTA 6 немає, шанувальники культової серії вигадують її самотужки.

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Хоча більшість фанатських теорій, скоріше за все, такі залишаться лише здогадками – це не зупиняє геймерів від пошуку найменших деталей, що здатні підказати щось про довгоочікуваний проєкт.

Так, користувач Reddit під ніком jericho681, помітив схожу рису між Джейсоном (одним з протагоністів GTA 6) та двома головними героями ігор франшизи Red Dead Redemption.

Йдеться про шрам на обличчі, який на думку автора знахідки, вказує на те, що Джейсона чекатиме плачевна доля.

Цікаве спостереження про героїв Rockstar / Фото з Reddit

Річ у тому, що обидва герої RDR – Джон Марстон та Артур Морган, гинуть в кінцівках своїх ігор, тож jericho681 та чимало геймерів впевнені, що така ж доля очікуватиме і протагоніста GTA 6.

Ясна річ, що здогадка, яка базується лише на шрамі виглядає доволі суперечливо.

Однак при цьому не слід забувати наскільки Rockstar полюбляють гратися у загадки та символізм зі своїми шанувальниками, тому все цілком можливо.